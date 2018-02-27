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كوريا الجنوبية وسويسرا والمجر يبحثون نزع السلاح النووى لكوريا الشمالية

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 10:52 ص
كوريا الجنوبية وسويسرا والمجر يبحثون نزع السلاح النووى لكوريا الشمالية وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج-وا





سول (أ ش أ)
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ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، أن وزيرة الخارجية كانج كيونج-وا بحثت سبل نزع السلاح النووى من كوريا الشمالية مع نظيريها فى سويسرا والمجر.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن بيان للوزارة جاء فيه،أنه على هامش اجتماع مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، أجرت كانج محادثات مع وزير الخارجية السويسرى إيجنازيو كاسيس لبحث العلاقات الثنائية والوضع الامنى فى شبه الجزيرة الكورية.

وأضافت الوزارة أن كانج أوضحت مسألة مشاركة كوريا الشمالية فى الأولمبياد الشتوية التى أقيمت فى سول، داعية إلى تعاون الحكومة السويسرية فى دفع سول لتوليد محادثات نزع السلاح النووى مع كوريا الشمالية.

وذكرت الوزارة أن كاسيس أعرب عن تأييده للجهود الدبلوماسية لتخفيف حدة التوتر فى شبه الجزيرة، مجددا تضامنه مع سياسة حكومة كوريا الجنوبية بشأن كوريا الشمالية.

وأشار الوزير إلى أن سويسرا، باعتبارها عضوا فى لجنة الإشراف المحايدة فى كوريا الجنوبية منذ عام 1953، تريد السلام والاستقرار فى شبه الجزيرة، كما اتفق الوزيران على تكثيف تعاونهما فى القضايا الثنائية والعالمية.

وفى نفس السياق، اجتمعت كانج مع وزير الخارجية والتجارة المجرى بيتر سيجارتو لبحث قضايا الاستثمار والأمن حيث اتفقا على تعزيز تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى قبل الذكرى الـ30 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ودعت كانج إلى دعم خاص من الحكومة المجرية للشركات الكورية الجنوبية الراغبة فى الاستثمار فى المجر بعد أن أشارت إلى ان العديد من الشركات الكورية تستثمر بنشاط فى صناعات التكنولوجيا المتطورة مثل قطاع بطارية السيارات الكهربائية.

وخلال الاجتماع، دعت كانج أيضا إلى تعاون المجر فى جهود سول لإجراء محادثات نزع الأسلحة النووية مع كوريا الشمالية.

من جانبه أكد سيجارتو، مجددا دعم المجر لجهود حكومة كوريا الجنوبية فى بناء السلام وتحقيق نزع السلاح النووى لشبه الجزيرة الكورية.


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