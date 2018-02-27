كنيسة القيامة بالقدس تقرر فتح أبوابها بعد إغلاقها 3 أيام

رويترز

تعيد كنيسة القيامة فى القدس فتح أبوابها بعد تراجع إسرائيل اليوم الثلاثاء عن خطة ضريبية وتشريع مقترح عن ممتلكات الكنائس كان قد تسبب فى احتجاج دام ثلاثة أيام.

وخرج المئات من أبناء الشعب الفلسطينى فى مسيرات جماهيرية جابت أحياء مدينة القدس المحتلة، لاسيما أزقة البلدة القديمة القريبة من كنيسة القيامة، ابتهاجا بتراجع الاحتلال الإسرائيلى عن قراره فرض ضرائب على أملاك الكنائس.

وهتف المئات، منددين بالهجمة التى يشنها الاحتلال ضد أملاك الكنائس المختلفة الموجدة فى القدس القديمة ومحيطها، وكذلك ضد وضع اليد وتجميد أرصدة تلك الكنائس الموجودة لدى المصارف الإسرائيلية.

وكان رئيس والوزراء الإسرائيل بنيامين نتنياهو ورئيس بلدية القدس المحتلة قد أعلنا فى وقت سابق اليوم، تجميد قرار فرض ضرائب على أملاك الكنائس المسيحية فى القدس المحتلة، بعد احتجاجات فى مختلف أرجاء العالم كان فى القدس أبرزها وتمثلت فى أغلاق أبواب كنيسة القيامة، منذ صباح الأحد الماضى.