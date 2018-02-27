قبرص: على أمريكا التنسيق مع الاتحاد الأوروبى بشأن السلام فى الشرق الأوسط







نيقوسيا (أ ش أ)

رحب وزير الخارجية القبرصى ايوانيس كاسوليدس، بمبادرة الممثلة العليا للسياسة الأوروبية فيديريكا موجيريني، لإجراء حوار وتبادل وجهات النظر بشأن عملية السلام فى الشرق الأوسط بين وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى الـ 28 وأعضاء لجنة المتابعة التابعة لجامعة الدول العربية.

وذكرت وكالة الأنباء القبرصية، اليوم الثلاثاء، أن كاسوليدس أبدى- فى كلمته أمام اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبى الذى عقد الليلة الماضية فى بروكسل حول آخر تطورات عملية السلام فى الشرق الأوسط- ترحيبه بمبادرة موجيرينى، مشيرا إلى أن موقف الاتحاد مايزال مؤيداً لفكرة حل الدولتين.

ولفت وزير الخارجية القبرصى إلى أهمية التنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى قبل اتخاذ أى مبادرات من جانب واشنطن، بشأن عملية السلام.

وكان الوفد الوزارى العربي، الذى يضم الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية كل من مصر والأردن وفلسطين والسعودية والمغرب والإمارات، عقد اجتماعاً مهماً فى بروكسل أمس مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى والممثلة العليا للسياسة الأوروبية، وكانت القضية الفلسطينية المسألة الوحيدة التى طرحها الوزراء العرب على طاولة النقاش.

من جهتها أعلنت بعثة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى قبرص، اليوم الثلاثاء، أن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا سيصل إلى قبرص غدًا الأربعاء فى زيارة تستمر يومين.

وقالت البعثة -فى بيان بثته وكالة الأنباء القبرصية- إن لاكروا سيجتمع خلال الزيارة مع المسؤولين الحكوميين والسلطات وممثلى المجتمع القبرصي.

وأشار البيان إلى أن مجلس الأمن كان قد جدد فى الشهر الماضى فترة وجود قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى قبرص لمدة ستة أشهر أخرى وأيد تنفيذ توصيات الأمين العام فى المراجعة الاستراتيجية لضمان تهيئة البعثة على النحو الأمثل للاضطلاع بالمهام المنوطة بها.