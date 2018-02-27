فيديو وصور .. كلنا معاك من أجل مصر تنظم مؤتمرا جماهيرا بالتل الكبير







الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر" مؤتمرا جماهيريا بمركز ومدينة التل الكبير بالاسماعيلية بحضور احمد العايدى امين المحافظة واعلاء وحيد أمين الإعلام بالمحافظة، وهيئات مكاتب المحافظة، والمراكز والقرى والعزب، واعضاء مجلس النواب عن عصام منسى وأمال رزق الله واحمد البعلى وجبر ابراهيم جبر عضو مجلس الشعب واشرف على الدين امين ائتلاف الاحزاب بالاسماعيلية وجيهان فؤاد امينة مراة بجمعية من اجل مصر بالاسماعيلية ومحمد خضر امين الشباب بالجمعية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، والآلاف من اهالى مركز ومدينة التل الكبير وذلك لتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية.

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطنى وقراءة القرآن الكريم وتحدث فى بداية المؤتمر أحمد سليمان من اهالى التل الكبيروطالب خلال كلمته بضرورة خروج أهالى التل الكبير بالخروج أمام الصندوق للإدلاء بالاصوات ومن خلال هذا المؤتمر نجدد الثقة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية و اصواتكم فى صناديق الانتخابات ستكون طلقات الرصاص فى صدر المتربصين بمصر.

وتحدث احمد البعلى وعصام منسى اعضاء مجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية وطالب النواب بضرورة خروج المواطنين للادلاء باصواتهم لأن الإسماعيلية اقيمت على أراضيها العديد من المشروعات والانجازات.

وتحدث خلال المؤتمرالنائبة أمال رزق اللة قائلة إننى ادعوا كل المصريين الشرفاء والمرأة المصرية بضرورة النزول للانتخابات لان الرئيس طلب مننا من قبل ان نطالبه بالقضاء على الارهاب كما طالبت النائبة بضرورة النزول لكى نظهر امام العالم بان مصر بلد الديمقراطية لكى يزيد احترام العالم لنا.

وتحدث مدير إدارة أوقاف التل الكبير وطالب الأهالى بضرورة الخروج للإدلاء بالاصوات امام الصناديق .



اثناء السلام الجمهورى



جانب من المنصة



جانب من الحضور من النساء



جانب من الحضور من الرجال



منصة المؤتمر



جانب من الحضور



مؤتمر التل الكبير بالاسماعيلية



الاعلامى علاء وحيد مقدم المؤتمر وامين الاعلام



المشاركين فى المؤتمر



جانب من الحضور



جانب من المنصة



مشاركة للسيدات فى المؤتمر



اقبال كبير من اهالى التل الكبير



السيدات تشارك بقوة فى المؤتمر



جانب من اهالى التل الكبير



النائب احمد البعلى يتحدث



احمد العايدى مسئول الحملة بالاسماعيلية



جانب من الحضور للسيدات



منصة المؤتمر



النائب احمد البعلى يتحدث فى المؤتمر



مشاركة شباب التل الكبير فى المؤتمر



جانب من مشاركة اهالى التل الكبير



جانب من الاقبال على المؤتمر



النائب عصام منسى يتحدث فى المؤتمر