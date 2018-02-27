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فيديو وصور.. أهالي مشتول السوق بالشرقية يعلنون تأييدهم للسيسي بمؤتمر حاشد

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 08:44 م
فيديو وصور.. أهالي مشتول السوق بالشرقية يعلنون تأييدهم للسيسي بمؤتمر حاشد أهالي مشتول السوق بالشرقية





الشرقية- إيمان مهنا
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نظمت مساء اليوم، جمعية  "كنا معاك من أجل مصر"، أحد كيانات الحملة الرسمية للرئيس السيسى،  مؤتمر حاشد بمدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية ، للإعلان عن دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
 
وذلك بحضور الدكتور محمد سليم، مدير حملة كلنا معاك من أجل مصر بالشرقية، والدكتورة سحر عتمان عضو مجلس النواب عن الدائرة، والنائب  سمير صبحي عضو مجلس النواب بالقليوبية، والنائب السابق عن الدائرة، محي رفعت، وعبد العزيز الصافي أمين حزب مستقبل وطن، والعقيد أحمد الهواري رئيس مدينة مشتول، والمهندسة سامية عسل مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي.
 
من جانبه أكد الدكتور محمد سليم، مدير حملة كلنا معاك من أجل مصر، إن إنجازات الرئيس السيسى فى مختلف المجالات من الطرق والكهرباء والغاز  والمستشفيات التى تم إقامتها وأفتتحها الرئيس لعلاج غير القادرين من أبناء الشعب المصرى، والقضاء على خطورة فيروس سى والقضاء على قائمة الانتظار لعلاج هذا المرض الخطير وغيرها من الإنجازات العظيمة التى نفذها الرئيس السيسى خلال فترة ولايته الأولى، وطالب جموع أبناء الشعب المصرى بالنزول أيام الانتخابات والمشاركة فى عمليات التصويت وانتخاب الرئيس لفترة ثانية لاستكمال مسيرة الإنجازات العظيمة التى تحققت على أرض مصر وعودة مصر بقوة على الساحتين العربية والعالمية.
 
وأشارت سحر عتمان نائبة دائرة مشتول، إلى الانجازات العديدة التى قدمها الرئيس لأبناء هذا الشعب العظيم والتى تمت على أرض الواقع بجميع المحافظات وليس فى محافظة الشرقية فقط، ولابد أن يكون الجميع على قلب رجلا واحد،لنزول الجميع للمشاركة الفعالة فى الانتخابات ومساندة الرئيس للتصدى لأعداء الدولة المصرية والوطن من خفافيش الظلام.
 
أهالي مشتول السوق بالشرقية (1)
 
أهالي مشتول السوق بالشرقية (2)
 
أهالي مشتول السوق بالشرقية (3)
 
أهالي مشتول السوق بالشرقية (4)
 
أهالي مشتول السوق بالشرقية (5)
 
أهالي مشتول السوق بالشرقية (6)
 
أهالي مشتول السوق بالشرقية (7)
 

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