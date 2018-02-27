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فيديو.. رئيس غرفة الصناعات الهندسية: ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بعد زيادتها

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 07:11 م
فيديو.. رئيس غرفة الصناعات الهندسية: ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بعد زيادتها محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات





كتب أيمن رمضان
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قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن المصنعيين المصريين تمكنوا من النجاح فى زيادة صادرتهم خلال العام الماضى، مشدداً على أن عام 2018 سيكون عام تعميق الصناعة المحلية، وتابع: "هذه الزيادة رفعت قيمة الصادرات المصرية فى الوقت الحالى".

وأضاف "المهندس"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "أسواق وأعمال"، الذى يقدمه الإعلامى أيمن صلاح عبر فضائية "ON live"، أن توفير رأس المال هو العامل الرئيسى فى عودة ريادة الصناعة المحلية، وهو الأمر الذى يتفهمه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأطلق مبادرة الـ5% المتمثلة فى قروض ميسرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.


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