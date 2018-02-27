فيديوجراف.. هل "ترامب" الرئيس الفعلى للولايات المتحدة الأمريكية؟







وكالات الأنباء

يوزع الدستور الأمريكى الصلاحيات بين السلطات الثلاث ولا يسمح لأى منها بالانفراد بالقرار، لكن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلق صداما مع أركان النظام السياسى بالسعى لرفض مؤيديه كنواب لوزيرى الدفاع والخارجية، فهل اختلت معادلة السلطة فى أمريكا؟

منح الرئيس الأمريكى، مستشاريه دورا متزايدا على حساب الخبراء والتنفيذيين، مع تهميش دور فريق السياسة الخارجية بسبب اختلاف التوجهات، والصدام مع الكونجرس بسبب التحقيق بتهمة الاتصال مع موسكو، حسبما ذكرت "روسيا اليوم" فى فيديوجراف لها.

كما أشارت "روسيا اليوم" إلى عدم الثقة بأجهزة الاستخبارات والاحتلاف مع قياداتها، كما أن وزير الدفاع ومستشار الأمن القومى يلعبان دورا موازنا أمام مستشارى ترامب، متسائلة هل الرئيس الحالى هو الحاكم الفعلى للولايات المتحدة أم مجرد واجهة؟