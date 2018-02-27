فيديوجراف.. الحكومة الكينية تواجه أزمة بسبب 30 فيلا فى المناطق الزراعية







وكالات الأنباء

اضطرت الحكومة الكينية، إلى نقل 30 فيلا من مناطق زراعية فى كينيا، لمنعها من الإضرار بالمحاصيل، خوفا من غضب المزارعين، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وأكدت "روسيا اليوم" فى فيديوجراف بثته على موقعها، إن هناك عملية ضخمة فى كينيا لنقل 30 قيلا من مناطق زراعية لمنعها من الإضرار بالمحاصيل، حيث اضطرت الحكومة لهذه العملية خوفا من غضب المزارعين.

يذكر ن أعداد الفيلة بأفريقيا تتناقص بشكل كبير بسبب صيدها للحصول على العاج، رغم توسيع حظر الاتجار به عالميا، كما أنه الفيل الإفريقى قد ينقرض خلال قرن حال استمرار صيده.