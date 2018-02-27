فوز 4 مشروعات لطلاب بنى سويف فى نهائيات مسابقة العلوم والهندسة

فوز 4 مشروعات لطلاب بنى سويف فى نهائيات مسابقة العلوم والهندسةالثلاثاء، 27 فبراير 2018 12:23 ص
محافظ بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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أعلن محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف عن فوز 4 مشروعات للمبتكرين من طلاب مدارس الإدارات المختلفة بالمراكز الأولى بمسابقة مصر للعلوم والهندسة "انتل"، على مستوى محافظات الصعيد بحضور ممثلى الوزارة.
وأضاف حسام فى بيان له مساء اليوم الإثنين قائلا : شاركت المديرية بوفد يضم مسؤولى مركز التطوير التكنولوجى والمركز الاستكشافى للعلوم، والطلاب المبتكرين فى المسابقة التىأقيمت بمحافظة البحر الأحمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 9 محافظات، وخلال الاحتفالية التى حضرتها اليوم ومديرى مديريات التعليم بست محافظات ، أعلنت لجنة التقييم عن فوز كل من مجدى علاء ونسيم محمد فى مجال "البرمحيات"، و ساهر الأمير صلاح "البيئة" بالمركز الأول، وحصول على محمد مجدى وسما صادق فى مجال "الطاقة" و محمد عصام وعبدالله عويس فى مجال" الهندسة البيئة " ، على المراكز الثالث ، وبذلك سوف يشارك الطلاب الفائزون بمشروعاتهم ضمن وفد يمثل مصر فى المعارض الدولية.
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