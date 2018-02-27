غدا.. الكويت تشارك فى الاجتماع الـ49 لمجلس وزراء الصحة العرب بالقاهرة







الكويت (أ ش أ)

أعلنت الكويت اليوم الثلاثاء، مشاركتها فى اجتماع الدورة العادية الـ49 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذى، والذى ينطلق فى مقر الجامعة العربية بالقاهرة غدا ويستمر يومين.

ويترأس وزير الصحة الكويتى الدكتور باسل الصباح وفد الكويت المشارك فى فعاليات الاجتماع؛ وذلك فى أول مهمة خارجية له منذ توليه حقيبة الصحة فى الحكومة الكويتية.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها توحيد التشريعات الصحية فى الدول العربية، والهيئة العربية لخدمات نقل الدم، ودور الصحة الإلكترونية وأهميتها فى تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز دور التمريض فى الدول العربية، والمركز العربى لتأليف وترجمة العلوم الصحية، وتقديم الدعم الصحى للحكومة الصومالية، وتقديم الدعم الصحى لليمن، إضافة إلى مناقشة الأمور المالية المتعلقة بالصندوق العربى للتنمية الصحية.

كما سيبحث الاجتماع عددا من التجارب الناجحة والرائدة للدول العربية الأعضاء فى المجال الصحى، والصحة النفسية والوقاية وعلاج الإدمان والدعم الاجتماعى، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز (2014 - 2020)، ومكافحة التبغ، والتعاون العربى الدولى فى المجال الصحى، وتحسين صحة الأمهات والمراهقات والأطفال فى المنطقة العربية، والتكامل العربى فى مجال الدواء، ومقاومة مضادات الميكروبات، وتقديم الدعم المادى والفنى للقطاع الصحى الفلسطينى، وتقديم الدعم الصحى للحكومة العراقية، وأثر اللاجئين السوريين على القطاع الصحى فى الدول المستضيفة.