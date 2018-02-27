غداً .. فصل التيار الكهربى 5 ساعات عن مناطق بالغردقة لصيانة المحولات







البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر ، عن فصل التيار الكهربى غدا الأربعاء لمدة 5 ساعات بعدة مناكق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات .

وأكد بيان من مركز عمليات محافظة البحر الأحمر،أن المناطق التى سيتم فصل التيار الكهربى عنها هى " فيلات مبارك 7 ومعسكر الشباب وأنارة عامة للطريق الاوسط بالاحياء، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .