غداً .. فصل التيار الكهربى 5 ساعات عن مناطق بالغردقة لصيانة المحولات

غداً .. فصل التيار الكهربى 5 ساعات عن مناطق بالغردقة لصيانة المحولاتالثلاثاء، 27 فبراير 2018 12:45 م
قطع الكهرباء -أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر ، عن فصل التيار الكهربى غدا الأربعاء لمدة 5 ساعات بعدة مناكق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات .
وأكد بيان من مركز عمليات محافظة البحر الأحمر،أن المناطق التى سيتم فصل التيار الكهربى عنها هى " فيلات مبارك 7 ومعسكر الشباب وأنارة عامة للطريق الاوسط بالاحياء، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .
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