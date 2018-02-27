غداً.. حلف يمين المحامين الجدد ومحاضرة لـ"رجائى عطية" باتحاد عمال مصر

تعقد النقابة العامة للمحامين جلسة حلف اليمين للخريجين والخريجات الجدد من كليات الحقوق، غداً الأربعاء، بمقر اتحاد عمال مصر بشارع الجلاء، والذي كان من المقرر انعقادها بقاعة الحريات بالنقابة، برئاسة النقيب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وحضور أعضاء مجلس النقابة العامة.



ومن المقرر أن تسلم إدارة الكارنيهات فى ذات اليوم الأرواب والكارنيهات للمحامين الجدد.



كما يعقب الجلسة المحاضرة العاشرة لمعهد محاماة فرعيات القاهرة الكبرى والتى يلقيها المحامي الكبير رجائي عطية.

