عضو مجمع البحوث الإسلامية: مواجهة الإرهاب أصبحت فرض عين

أكد الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الاسلامية، أن الدفاع عن الأوطان فرض من الفروض مضيفا أن هناك تأمر على فكرة الدولة الوطنية بصناعة عداوة بين الدولة والأديان بزعم فكرة الأمة الإسلامية، مؤكدا أن الإسلام لم يعرف نظام سياسى لدرجة أن أحد سفهاء أعداء الدولة الوطنية يقول هى عبارة عن حفنة من التراب.

وقال عبد الله النجار: ان حب الوطن أمر فطرى حيث كان موجودا فى قلب النبى، مطالبا الأفراد بمعاونة الدولة فى الدفاع عن الوطن لدرجة أن الدفاع عن الاوطان أصبح فرض عين على الأفراد.

​​

وأضاف خلال كلمته بالجلسة العلمية السادسة بمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدولى الثامن والعشرون تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى،بعنوان "صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها"، أن الله ربط ترك الوطن بالقتل لعظم قيمة الوطن وأن تركه يساوى الموت.

وأوضح النجار، أن وجود الدولة الوطنية فى كل الاديان السماوية وأكبر دليل أن الانبياء كانوا يبعثوا كل لوطنه، مضيفا أن الدولة كانت موجودة أثناء وجود الانبياء.

وشدد النجار، على أن الدولة الوطنية يمكن أن يتحقق من خلالها فكرة الأمة، مضيفا أن فكرة الخلافة التى يتمسك بها أعداء الدولة مرتبطة بسياق زمنى معين.

ولفت النجار، إلى أن مواجهة الإرهاب تحول من فرض كفاية إلى فرض عين.