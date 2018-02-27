عباس شومان: نتيجة المرحلة الأخيرة من وعاظ الأزهر على وشك الإعلان

عباس شومان: نتيجة المرحلة الأخيرة من وعاظ الأزهر على وشك الإعلانالثلاثاء، 27 فبراير 2018 12:23 ص
عباس شومان
كتب محمد تهامى زكى
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أكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، أن نتيجة المرحلة الأخيرة من مسابقة وعاظ الأزهر على وشك الإعلان قريبا.
وكتب شومان، عبر حسابه على فيس بوك: "المرحلة الأخيرة من مسابقة الأزهر، بعد طول انتظار عانى فيها المتسابقون وعانينا معهم، ولظروف خارجة عن الإرادة وحرصا على تحقيق العدالة واختيار الأحق، نتيجة المرحلة الأخيرة من وعاظ الأزهر على وشك الإعلان، كل الأمنيات بالتوفيق للمتسابقين".
عباس شومان
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