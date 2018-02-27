عاهل الأردن يصل نيودلهى فى زيارة إلى الهند

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وصل العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الهندية نيودلهى فى زيارة دولة، يجرى خلالها مباحثات مع الرئيس الهندى رام ناث كوفيند، ورئيس الوزراء ناريندرا مودى، وعدد من كبار المسئولين.

وذكر الديوان الملكى الهاشمى أنه كان فى استقبال الملك عبد الله الثانى، فى المطار رئيس الوزراء ناريندرا مودى، وعدد من كبار المسؤولين، والسفيران الأردنى فى نيودلهى والهندية فى عمان.

ويشارك العاهل الأردنى - خلال الزيارة - فى مؤتمر "التراث الإسلامي: تعزيز الوئام والعيش المشترك"، حيث يلقى كلمة فى المؤتمر، كما يحضر منتدى الأعمال الأردنى الهندى الذى يعقد بمشاركة رجال أعمال ومستثمرين وممثلى الشركات من كلا البلدين.