video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 فبراير 2018 02:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

عاهل الأردن يصل نيودلهى فى زيارة إلى الهند

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 07:16 م
عاهل الأردن يصل نيودلهى فى زيارة إلى الهند العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى





أ ش أ
إضافة تعليق

وصل العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الهندية نيودلهى فى زيارة دولة، يجرى خلالها مباحثات مع الرئيس الهندى رام ناث كوفيند، ورئيس الوزراء ناريندرا مودى، وعدد من كبار المسئولين.

وذكر الديوان الملكى الهاشمى أنه كان فى استقبال الملك عبد الله الثانى، فى المطار رئيس الوزراء ناريندرا مودى، وعدد من كبار المسؤولين، والسفيران الأردنى فى نيودلهى والهندية فى عمان.

ويشارك العاهل الأردنى - خلال الزيارة - فى مؤتمر "التراث الإسلامي: تعزيز الوئام والعيش المشترك"، حيث يلقى كلمة فى المؤتمر، كما يحضر منتدى الأعمال الأردنى الهندى الذى يعقد بمشاركة رجال أعمال ومستثمرين وممثلى الشركات من كلا البلدين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عاهل الأردن يتوجه إلى نيودلهى فى زيارة رسمية إلى الهند

الأردن

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم

ناريندرا مودى



لا تفوتك
الحبس 6 أشهر للفنانة شيرين عبد الوهاب بقضية "تصريحات البلهارسيا"

الحبس 6 أشهر للفنانة شيرين عبد الوهاب بقضية "تصريحات البلهارسيا"

ميسى وسواريز أفضل الثنائيات فى 2018.. محمد صلاح وفيرمينو الخامس

ميسى وسواريز أفضل الثنائيات فى 2018.. محمد صلاح وفيرمينو الخامس

بعد الإطاحة بنائب رئيس وزراء استراليا بسبب "السكرتيرة".. نزوات كتبت سطر النهاية فى تاريخ الساسة.. كلينتون ومونيكا الأشهر.. برلسكونى وروبى فضيحة تربك الطليان.. وموشيه كتساف تاريخ من الجنس الحرام

بعد الإطاحة بنائب رئيس وزراء استراليا بسبب "السكرتيرة".. نزوات كتبت سطر النهاية فى تاريخ الساسة.. كلينتون ومونيكا الأشهر.. برلسكونى وروبى فضيحة تربك الطليان.. وموشيه كتساف تاريخ من الجنس الحرام

"الموت فى لعبة".. تطبيقات الحوت الأزرق والبوكيمون تسبب الوفاة.. استشارى طب نفسى: ألعاب الكمبيوتر تؤثر على مخ الطفل وقد تعرضه للإصابة بالصرع خصوصا فى حالة وجود الاستعداد الجينى للمرض

"الموت فى لعبة".. تطبيقات الحوت الأزرق والبوكيمون تسبب الوفاة.. استشارى طب نفسى: ألعاب الكمبيوتر تؤثر على مخ الطفل وقد تعرضه للإصابة بالصرع خصوصا فى حالة وجود الاستعداد الجينى للمرض

ننشر نص البيان الثانى عشر للقوات المسلحة للعملية الشاملة سيناء 2018

ننشر نص البيان الثانى عشر للقوات المسلحة للعملية الشاملة سيناء 2018

سعد الجمال: ظهور "زبيدة" مع عمرو أديب يكشف تآمر الـBBC على مصر

سعد الجمال: ظهور "زبيدة" مع عمرو أديب يكشف تآمر الـBBC على مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة