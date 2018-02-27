عاهل الأردن يتوجه إلى نيودلهى فى زيارة رسمية إلى الهند







عمان (أ ش أ)

توجه العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى ، اليوم الثلاثاء ، إلى العاصمة الهندية نيودلهى فى زيارة رسمية ، يجرى خلالها مباحثات مع الرئيس الهندى رام ناث كوفيند ورئيس الوزراء ناريندرا مودى، وعدد من كبار المسئولين.

وذكر الديوان الملكى الهاشمى أن الملك عبدالله الثانى سيشارك خلال الزيارة فى مؤتمر "التراث الإسلامى : تعزيز الوئام والعيش المشترك" ، حيث يلقى كلمة ، كما يحضر منتدى الأعمال الأردنى الهندى الذى يعقد بمشاركة رجال أعمال ومستثمرين وممثلى الشركات من كلا البلدين.