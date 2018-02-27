طائرة صينية تنتهك المجال الجوى لكوريا الجنوبية







سول(أ ش أ)

أعلنت هيئة الأركان الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، أن طائرة صينية دخلت منطقة تحديد هوية الدفاع الجوى لسول لمدة أكثر من أربع ساعات صباح اليوم دون تقديم إشعار مسبق.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الهيئة أن الطائرة اقتربت من المجال الجوى الإقليمى ما دفع طائراتها المقاتلة، ومن بينها طائرة اف -15 كيه، إلى التحليق لمراقبة نشاطها.

وأضافت الهيئة، أن الطائرة انتهكت المجال الجوى للمنطقة واقتربت من منطقة تبعد 74 كلم شرق من الأراضى الكورية الجنوبية قبل أن تخرج من المنطقة، ويعتقد بأنها طائرة استطلاع.