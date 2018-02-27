video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 فبراير 2018 01:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

طائرة صينية تنتهك المجال الجوى لكوريا الجنوبية

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 10:57 ص
طائرة صينية تنتهك المجال الجوى لكوريا الجنوبية طائرة صينية ـ صورة أرشيفية





سول(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت هيئة الأركان الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، أن طائرة صينية دخلت منطقة تحديد هوية الدفاع الجوى لسول لمدة أكثر من أربع ساعات صباح اليوم دون تقديم إشعار مسبق.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الهيئة أن الطائرة اقتربت من المجال الجوى الإقليمى ما دفع طائراتها المقاتلة، ومن بينها طائرة اف -15 كيه، إلى التحليق لمراقبة نشاطها.

وأضافت الهيئة، أن الطائرة انتهكت المجال الجوى للمنطقة واقتربت من منطقة تبعد 74 كلم شرق من الأراضى الكورية الجنوبية قبل أن تخرج من المنطقة، ويعتقد بأنها طائرة استطلاع.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصين تطالب أمريكا بالكف عن العقوبات الأحادية ضد كوريا الشمالية

صور.. الصين تصنع طائرة يمكنها الطيران إلى أى مكان فى العالم خلال 3 ساعات

الصين ترد على انتقادات لخطة بقاء شى فى السلطة لأجل غير مسمى

طائره صينيه

كوريا الجنوبيه

اخبار العالم

الصين



لا تفوتك
ننشر نص البيان الثانى عشر للقوات المسلحة للعملية الشاملة سيناء 2018

ننشر نص البيان الثانى عشر للقوات المسلحة للعملية الشاملة سيناء 2018

سعد الجمال: ظهور "زبيدة" مع عمرو أديب يكشف تآمر الـBBC على مصر

سعد الجمال: ظهور "زبيدة" مع عمرو أديب يكشف تآمر الـBBC على مصر

فيديو.. القوات المسلحة فى بيانها الـ"12" للعملية سيناء 2018 ..تدمير 20 هدفا للعناصر الإرهابية.. وإحباط محاولة انتحارية لاستهداف القوات.. والقضاء على 11 تكفيريا شديدى الخطورة.. واستشهاد ضابط صف ومجندين

فيديو.. القوات المسلحة فى بيانها الـ"12" للعملية سيناء 2018 ..تدمير 20 هدفا للعناصر الإرهابية.. وإحباط محاولة انتحارية لاستهداف القوات.. والقضاء على 11 تكفيريا شديدى الخطورة.. واستشهاد ضابط صف ومجندين

حسم الجدول النهائى للثانوية العامة خلال أيام.. مصادر: ترحيل "الجبر" و"الهندسة الفراغية" ليختبرها الطلاب بعد إجازة عيد الفطر.. التعليم: الكلمة الأخيرة لاتحاد الطلاب.. ويؤكد: نناقش معهم ترتيب المواد خلال أيام

حسم الجدول النهائى للثانوية العامة خلال أيام.. مصادر: ترحيل "الجبر" و"الهندسة الفراغية" ليختبرها الطلاب بعد إجازة عيد الفطر.. التعليم: الكلمة الأخيرة لاتحاد الطلاب.. ويؤكد: نناقش معهم ترتيب المواد خلال أيام

صور.. أنغام بفستان أسود من توقيع مصممة الأزياء السعودية Honayda Serafi

صور.. أنغام بفستان أسود من توقيع مصممة الأزياء السعودية Honayda Serafi

الأهلى يطرح 2500 تذكرة لمباراة مونانا.. والموحدة بـ50 جنيها

الأهلى يطرح 2500 تذكرة لمباراة مونانا.. والموحدة بـ50 جنيها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة