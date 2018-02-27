ضبط 5070 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالغربية

ضبط 5070 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالغربيةالثلاثاء، 27 فبراير 2018 06:19 م
حمله امنيه - ارشيفيه
الغربية عادل ضرة
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شنت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة للقبض على الهاربين من تنفيذ الأحكام قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع الأمن العام ووحدة تنفيذ الأحكام والأمن المركزى.
أسفرت الحملة عن ضبط 7 متهمين هاربين من أحكام فى جنايات و1376 هاربا من أحكام جنح بالحبس الجزئى والمستأنف و3581 هاربا من أحكام خاصة بالغرامات و106 هاربا من أحكام فى مخالفات بإجمالى 5070 هاربا من أحكام وبلغت إجماى المبالغ المتحصلة 307 آلاف و 706جنيهات .
تم إخطار اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، بنتيجة الحملة وتولت النيابة التحقيقات.
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