ضبط مصنع أدوية بدون ترخيص ببلبيس فى الشرقية







الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد حمدى عبد الصبور شاهين مدير التجارة الداخلية بتموين الشرقية أن الإدارة شنت حملة برئاسته وعضوية المهندس عبداللطيف عبد الرحمن والمهندس سعيد الشرقاوى والمهندس عبدالحميد السيد والمهندس أحمد عبد العزيز المفتشين بالادارة وتحت اشراف فايزه عبدالرحمن مدير مديرية التموين بالشرقية.

وأضاف لـ " اليوم السابع " أن الحملة تمكنت من ضبط مصنع لتصنيع الادوية البشرية بمركز بلبيس بالاشتراك مع التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة وقوة من مركز شرطة بلبيس وتم ضبط الكميات 125 كجم سليتم بست مضاد حيوي 100 كجم اموكساسيلين وامبيسلين 4000 امبول سبروستيا لتحسين وظائف المخ 300 كجم حبيبات فوارة لعلاج الالتهابات والاملاح 30 كج ميكروسيليلوزانتاج البرازيل انتهاء 2013 تستخدم كمادة مضافة فى التصنيع و 35000 امبول مياه مقطرة و 35 كج سلبن 6.5مجم 10 كجم بودرة كيورام 228 مجم 216 أمبول نالوفين 20مم جدول مخدرات 2 ماكينة لحام و 2 ميزان حساس و2 منخل و 1 ماكينة خياطه وجارى تشديد الرقابة على جميع الأنشطة .

وتحرر المحضر رقم 9369 لسنة 2018 جنح بلبيس ضد (السيد ع ع )صاحب مصنع أدوية بشرية بدون ترخيص بناحية السعادات مركز بلبيس.