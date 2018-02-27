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ضبط مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بأخميم سوهاج

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 07:47 ص
ضبط مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بأخميم سوهاج الإدمان - أرشيفية





سوهاج محمود مقبول
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تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، برئاسة المقدمان محمود حسنى الشريف، وإبراهيم الشحات بالإشتراك مع إدارتى العلاج الحر والصيدلة، من ضبط مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بدائرة مركز أخميم.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من قسمى مكافحة جرائم الأموال العامة والمخدرات، بورود معلومات أكدت صحتها التحريات السرية، مفادها قيام إسلام ع ع ى 33 سنة حاصل على معهد فنى ويقيم شارع المحطة دائرة قسم أول سوهاج بمزاولة نشاط واسع فى مجال تجارة الأدوية غير المرخصة وإدارة مركز لعلاج الإدمان، وقيامه باستئجار عقار مكون من خمس طوابق بناحية العزبة والعرب – دائرة مركز أخميم واستخدامه فى نشاطه بدون ترخيص.

على الفور، وعقب تقنين الإجراءات، واستصدار إذن النيابة العامة، وبالتنسيق مع مفتش الصيادلة " إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج " قامت مأمورية استهدفت المركز المشار إليه، تحا إشراف  اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده المقدمان محمود حسن الشريف وإبراهيم الشحات والرائد نصر طه وكيل قسم مكافحة جرائم الأموال العامة والرائد على الدردير ضابط الأموال العامة .

أسفرت الجهود عن ضبط جورج ز ى 30 سنة ويقيم دائرة قسم الشرابية " القاهرة " وأحمد س م م 28 سنة ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج ومحمود ا ع ع 25 سنة ويقيم المنيا " عاملين بالمركز " وضبط "2" جهاز تحليل، أشرطه تحليل مخدرات، أمبولات سحب عينات ، و"40" علبة أقراص مخدره من الجدول الثاني.

كما تم ضبط كافة المستندات عبارة عن دفاتر وأذون صرف للأدوية ، إيصلات اسلتام نقدية ، ملفات للأشخاص المترددين لتلقي العلاج تم رصد "25" حالة تتلقى العلاج داخل المركز، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 824 إدارى مركز أخميم لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة .

 

 


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