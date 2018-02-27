ضبط طن و800 كيلو أسماك و 3.5 طن لحوم مصنعه غير صالحه بكفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة الطب البيطرى بكفر الشيخ بمطوبس ودسوق بتوجيهات الدكتور عبدالحكيم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطرى بكفرالشيخ من ضبط طن و800 كيلو سمك بلطى متوسط الحجم غير صالح للاستهلاك الآدمى، كما تمكنت من ضبط 3 طن ونصف لحوم"بسطرمة،همبرجر،سجق" غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

قال الدكتور عبدالحكيم أبو إسماعيل ، مدير عام الطب البيطرى بكفرالشيخ ، إن الحملة التى شكلها بمطوبس تمكنت من ضبط طن و800 كيلو سمك بلطي متوسط الحجم غير صالح للاستهلاك الآدمى، مؤكداً أنه شكل لجنة برئاسة الدكتور علي فتيانى،مدير إدارة مطوبس البيطرية، وعضوية الدكتور هنداوى حسام الدين، رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر، والدكتور الحسينى هنداوى أحمد،رئيس قسم الوقاية، ترافقهم لجنة من مجلس مدينة مطوبس ولجنة من الصحة ، لإعدام الكمية المضبوطة .

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ ، لـ "اليوم السابع"، أن حملة مباحث التموين برئاسة المقدم محمد دومه،رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ بالتعاون مع حملة مديرية الطب البيطرى برئاسة الدكتور محمد البراوى مدير عام الصحة العامة، والدكتور محمد محروس،مدير ادارة المجازر، والدكتور عماد فليفل مدير ادارة دسوق البيطرية، والدكتور مجاهد عبدالسلام رئيس قسم التفتيش بادارة دسوق ، والدكتور بسمه السوباري رئيس قسم المجازر بالمدرية ، والدكتور علاء الدرشابي وكيل إدارة دسوق البيطرية ، تمكنت من ضبط 3.5 طن مصنعات لحوم "بسطرمة،همبرجر،سجق"، غير صالحة للاستهلاك الادمي، كما تمكنت 150 كيلو للحوم مفرومه و كبده غير صالحه للاستهلاك الادمي.