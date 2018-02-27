ضبط أسمدة زراعية ودقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء فى المنيا







المنيا - حسن عبد الغفار

شنت مباحث التموين بالمنيا، بالتعاون مع مفتشى الأغذية ومديريتى الصحة والطب البيطرى، حملة مكبرة نجحت فى ضبط كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم المخصص للمخابز البلدية وأسمدة مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء، وكذا صاحب مخبز جمع بطاقات ذكية خاصة بمواطنين، ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

قاد الحملة العقيد سراج الكومى، رئيس مباحث التموين، بإشراف اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مدير أمن المنيا، وقد نجحت الحملة فى ضبط "محمد .ن.ع" 52 سنة صاحب مخبز بلدى، مقيم بسمالوط، لتصرفه فى 2 طن و650 كيلو من الدقيق البلدى استخراج 82% مخصص للمخابز البلدية ببيعها بالسوق السوداء.

كما تم ضبط "مينا .م.ح" 37 سنة، صاحب مخزن أسمدة، مقيم أبوقرقاص، لحيازته وتجمعيه طن و750 كيلو من الأسمدة المدعمة بقصد بيعها بالسوق السوداء، و"صبحى .ا.ع" 46 سنة، صاحب مخبز بلدى، مقيم بمركز العدوة، لتجميعه 183 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين، وضبط "أشرف .م.ع" 36 سنة صاحب محل جزارة، مقيم مركز العدوة، لعرضه لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية.