صور .. وكيل تعليم المنوفية يشارك فى التفتيش العسكرى بمدارس التربية العسكرية







المنوفية - محمد فتحى

استقبل الدكتور رضا الرشيدى وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية،وأحمد الشناوى مدير عام إدارة شبين الكوم التعليمية،والعقيد عماد راشد القائد العسكرى بمدرسة المساعى المشكورة الثانوية العسكرية بشبين الكوم، وسمير عطا الله مدير المدرسة،كلا من العقيد أيمن عبد العزيز المستشار العسكرى، والعقيد محمد عبد الخالق عبد الرازق مساعد قائد الدفاع الشعبى للمدارس، والنقيب محمد أيمن قائد مدرسة الباجور، والسيد محمد خليف قائد مدرسة أشمون العسكرى، وقد شارك الجميع الطلاب والمعلمين بطابور الصباح قبل بدء يوم التفتيش العسكرى بالمدرسة .

وأكد وكيل مديرية التعليم بالمنوفية، لجميع الطلاب بضرورة الحضور المبكر إلى المدرسة واحترام المعلمين والمعلمات فهم أصحاب الفضل، وترسيخ روح التعاون والإجتهاد، فإن مصرنا الغالية تحتاج منهم الكثير.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم والمرافقين، القاعة التعليمية للتربية العسكرية، ومخزن السلاح، وميدان الرماية، وعبروا عن سعادتهم البالغة لما شاهدوه من إنضباط والتزام كمثال للمدرسة العسكرية بشبين الكوم.



وكيل التعليم بالمنوفية مع القيادات العسكرية



وكيل تعليم المنوفية يرحب بالضيوف