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صور.. وزير الصحة يفتتح مستشفى سمنود الجديدة بالغربية

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 11:58 ص
صور.. وزير الصحة يفتتح مستشفى سمنود الجديدة بالغربية وزير الصحة يفتتح مستشفى سمنود الجديدة





الغربية – مصطفى عادل
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افتتح الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، مستشفى سمنود الجديدة، يرافقه اللواء أحمد صقر محافظ الغربية والدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة ونواب دائرة سمنود.

وتتكون المستشفى الجديدة، من 5 طوابق تضم 138 سريرا و 17 حضانة تنفس صناعى و19 غرفة عناية مركزة و21 ماكينة غسيل كلوى و3 غرف عمليات جراحية، بالإضافة إلى قاعة اجتماعات.

ويتوجه الوزير عقب افتتاح المستشفى إلى مدينة طنطا لوضع  حجر الأساس لمستشفى طنطا العام الجديدة، يعقبها التوجه لقاعة المؤتمرات جامعة طنطا، لحضور حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الطب.

وزير الصحة يفتتح مستشفى سمنود الجديدة (1)
وزير الصحة يفتتح مستشفى سمنود الجديدة 
 
وزير الصحة يفتتح مستشفى سمنود الجديدة (2)
وزير الصحة يفتتح مستشفى سمنود الجديدة 
 
وزير الصحة يفتتح مستشفى سمنود الجديدة (3)
وزير الصحة يفتتح مستشفى سمنود الجديدة 
 
وزير الصحة يفتتح مستشفى سمنود الجديدة (4)
وزير الصحة يفتتح مستشفى سمنود الجديدة 

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