صور.. وزير الأوقاف يشرح لوفود 57 دولة عظمة العمارة الإسلامية

صور.. وزير الأوقاف يشرح لوفود 57 دولة عظمة العمارة الإسلاميةالثلاثاء، 27 فبراير 2018 05:24 م
وزير الاوقاف يشرح لوفود 57 دولة عظمة العمارة الاسلامية
كتب لؤى على و إسماعيل رفعت
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شرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عظمة العمارة الإسلامية من داخل مسجد السلطان حسن لوفود 57 دولة.
وحرصت الوفود على التقاط صور بمسجد الرفاعى والسلطان حسن والممر بين المسجدين، حيث يعود الوفد لاستكمل أعمال مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الـ28 حول صناعة الإرهاب وآلية المواجهة.
وزير الاوقاف يشرح لوفود 57 دولة عظمة العمارة الاسلامية
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