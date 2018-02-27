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صور.. هجوم مسلح لـ 15 ملثماً على جيم بمركز بدر فى البحيرة

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 12:47 م
صور.. هجوم مسلح لـ 15 ملثماً على جيم بمركز بدر فى البحيرة آثار الأعيرة النارية على الواجهة الزجاجية للجيم





كتب إسلام جمال و محمد فيصل - البحيرة - ناصر جودة
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شن 15 مسلحاً هجوما بالأسلحة النارية والشوم، على صالة للألعاب الرياضية مركز بدر بمحافظة البحيرة.

وشارك عدد من أبناء مركز بدر، خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع بمقطع فيديو مسجل بواسطة كاميرات المراقبة يظهر لحظة وقوع الحادث من جانب المسلحين.

وقال أحد أبناء مركز بدر والذى رفض ذكر اسمه، إن المسلحين كانوا ملثمين واستقلوا سيارتين ملاكى وعدد من التكاتك، ودخلوا الجيم فجأة، وأطلقوا الأعيرة النارية باستخدام بنادق آلية وخرطوش.

وأوضح شهود العيان، أن الهجوم المسلح خلق حالة من الذعر داخل المركز، إلا أنه لم تقع أى وفيات ناتجة عن الحادث.

ومن جانبه قال اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الواقعة هى مجرد مشاجرة بين عدد من الشباب وصاحب صالة الألعاب وليس لها أى علاقه بعمليات سطو  أو غيرها من الجرائم، حيث تم السيطرة على الأحداث وضبط أطراف المشاجرة وإحالتهم إلى النيابة العامة.

جانب من السيارة

جانب من السيارة

 

زجاج السيارة
زجاج السيارة

 

زجاج مكسور
زجاج مكسور

 

سيارة بعد تكسيرها
سيارة بعد تكسيرها

 

طلقات نارية فى الجيم
طلقات نارية فى الجيم

 

طلقات نارية فى الزجاج
طلقات نارية فى الزجاج

 

فارغ الطلقات
فارغ الطلقات

 

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