صور.. مظاهرات بمقدونيا لإلغاء محادثات حول اسم البلاد مع اليونان

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تجمع الآف من المتظاهرين أمام البرلمان فى العاصمة المقدونية سكوبيه يطالبون الحكومة بإلغاء المحادثات مع اليونان بشأن النزاع طويل الأمد حول اسم مقدونيا.

وذكرت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن المتظاهرين قاموا بمسيرة سلمية انطلقت من أمام الكاتدرائية الأرثوذكسية الرئيسية مرورا بمكتب الاتحاد الأوروبى مرددين هتافات "مقدونيا.. مقدونيا"، وملوحين بأعلام البلاد.

كانت حكومة المقدونية قد بدأت محادثات مع اليونان، قائلة إنها قد تدعم مقترح لتغير اسم البلاد.

يشار إلى أن اليونان تعترض على اسم (مقدونيا) بدعوى أنه ينطوى على أطماع إقليمية من جانب جارتها (مقدونيا) فى منطقة تحمل ذات الاسم شمال اليونان، حيث أدى النزاع بين البلدين حول الاسم -الذى دام نحو 27 عاما- إلى عرقلة انضمام تلك الدولة البلقانية الصغيرة إلى عضوية الاتحاد الأوروبى وحلف الأطلسى.



احتجاجات



تظاهر الآلاف فى مقدونيا لمطالبة الحكومة بإلغاء المحادثات مع اليونان



تظاهرات



جانب من الاحتجاجات