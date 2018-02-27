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صور.. محافظ سوهاج ورئيس الرقابة الإدارية يفتتحان المشروع القومى للموهوبين رياضيا

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 12:36 م
صور.. محافظ سوهاج ورئيس الرقابة الإدارية يفتتحان المشروع القومى للموهوبين رياضيا رئيس الرقابة الإدارية و محافظ سوهاج





سوهاج محمود مقبول
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افتتح الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج واللواء دكتور أيمن المهدلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، فاعليات تنفيذ المشروع القومى لانتقاء الموهوبين رياضيا، وذلك بالساحة الشعبية بمركز شباب البلينا.

وبدأت فاعليات المشروع، بالسلام الوطنى وطابور العرض من الكشافة، ثم الإختبارات المختلفة للمشاركين من التلاميذ فى المراحلة العمرية من عمر 8 وحتى 15 سنة.

من جانبه قال اللواء دكتور أيمن مهدلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، أن المشروع يأتى فى إطار توجهات القيادة السياسية لرعاية النشئ والحفاظ على الموهوبين والمتقدم للمشاركة يخضع لكشف طبى أولى من أجل فحصه طبيا ومدى لياقته الطبية لممارسة الرياضة، كما يمر المتقدم بعدد من الاختبارات الرياضية من خلال لجنة مكونة من ممثل لكل منطقة رياضية مع مدربى اللعبة.

ويأتى الإختبار فى 9 ألعاب رياضية وهى كرة اليد والسلة والمصارعة ورفع الأثقال وتنس الطاولة وألعاب القوى والملاكمة والتايكوندو والجودو.

وأكد الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، أن المحافظة  بها العديد من الطلاب الموهوبين فى كافة المجالات الرياضية والعلمية والثقافية ومبادرة هيئة الرقابة الإدارية لرعاية الموهوبين تمنح الفرصة للطلاب الموهوبين من غير القادرين على الاشتراك فى الأندية والاتحادات تنفيذا لمبدأ تكافؤ الفرص.

 

رئيس الرقابة الإدارية والمحافظ يفتتحان المشروع القومى للموهوبين (1)
رئيس الرقابة الإدارية والمحافظ يفتتحان المشروع القومى للموهوبين (
رئيس الرقابة الإدارية والمحافظ يفتتحان المشروع القومى للموهوبين (2)
رئيس الرقابة الإدارية والمحافظ يفتتحان المشروع القومى للموهوبين 
رئيس الرقابة الإدارية والمحافظ يفتتحان المشروع القومى للموهوبين (3)
رئيس الرقابة الإدارية والمحافظ يفتتحان المشروع القومى للموهوبين 
رئيس الرقابة الإدارية والمحافظ يفتتحان المشروع القومى للموهوبين (4)
رئيس الرقابة الإدارية والمحافظ يفتتحان المشروع القومى للموهوبين
رئيس الرقابة الإدارية والمحافظ يفتتحان المشروع القومى للموهوبين (5)
رئيس الرقابة الإدارية والمحافظ يفتتحان المشروع القومى للموهوبين 
رئيس الرقابة الإدارية والمحافظ يفتتحان المشروع القومى للموهوبين (6)
رئيس الرقابة الإدارية والمحافظ يفتتحان المشروع القومى للموهوبين 
رئيس الرقابة الإدارية والمحافظ يفتتحان المشروع القومى للموهوبين (7)
رئيس الرقابة الإدارية والمحافظ يفتتحان المشروع القومى للموهوبين 

 


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