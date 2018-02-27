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صور.. عواصف ثلجية شديدة تجتاح ألبانيا وفرنسا وأيرلندا

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 09:33 م
صور.. عواصف ثلجية شديدة تجتاح ألبانيا وفرنسا وأيرلندا طقس بارد





كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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استمرار لموجه الطقس السيئ الذى يضرب أوروبا، شهدت ألبانيا وفرنسا عواصف الثلجية شديدة أدت إلى تجمد مياة الشلالات والبحيرات.

وتواجه معظم دول أوروبا، موجه صقيع وعواصف ثلجية شديدة، منذ عدة أيام تسببت بفوضى فى حركة النقل، كما أدت إلى شلل فى الحياة العامة، وكذا وفاة عدد من المشردين، فيما غطت الثلوج الشواطئ والمبانى، ما اضطر السلطات إلى تعطيل معظم الأعمال والمدارس التى أغلقت أبوابها، وإلى جانب الموت الناتج عن الطقس شديد البرودة، يلازمه أيضًا بعض مظاهر الرفاهية والمرح للأسر والأطفال التى تتنزه وتلعب بكرات الثلج.

وتأتى موجة الصقيع على نقيض ما يشهده القطب الشمالى من دفء غير اعتيادى هذا الأسبوع، بحسب ما ذكره المعهد الأوروبى لعلوم الأرض، ووثق خبراء الطقس درجات حرارة تتعدى درجة التجمد فى بعض أنحاء القطب الشمالى الأمر الذى أثار الدهشة لدى عدد كبير من العلماء، لكن فى مناطق واسعة بجنوب أوروبا انخفضت الحرارة إلى ما دون الصفر، ما أودى بحياة 10 أشخاص على الأقل فى موجة الصقيع التى أطلقت عليها الصحف البريطانية "الوحش القادم من الشرق".

أمطارثلجية
أمطارثلجية

 

تساقط كثسف للثلوج
تساقط كثسف للثلوج

 

ثلوج (2)
ثلوج (2)

 

ثلوج
ثلوج

 

جانب من الطقس
جانب من الطقس

 

جانب من تساقط الثلوج
جانب من تساقط الثلوج

 

عواصف ثلجية شديدة تضرب ألبانيا وفرنسا
عواصف ثلجية شديدة تضرب ألبانيا وفرنسا

 


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