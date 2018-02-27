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الثلاثاء، 27 فبراير 2018 02:57 م
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صور.. عاصفة ثلجية تضرب الدنمارك وتتسبب فى تعطيل حركة المرور

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 11:31 ص
صور.. عاصفة ثلجية تضرب الدنمارك وتتسبب فى تعطيل حركة المرور عاصفة ثلجية بالدنمارك





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز – أ ف ب )
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ضربت عاصفة شديدة اليوم الثلاثاء، الدنمارك تسبب فى تعطيل حركة المرور والسكك الحديدة وإغلاق الطرق.

وشهدت سويسرا صباح اليوم عاصفة ثلجية تسببت فى إغلاق المدارس، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى 8 درجات مئوية تحت الصفر.

وفى سياق متصل، تعرضت رومانيا أمس الاثنين لموجه طقس سيئة وتساقط كثيف للثلوج للثلوج حيث تم تعليق رحلات 37 قطارا بسبب درجات الحرارة المنخفضة التى تصل إلى حد التجمد وذلك بالتزامن مع نشر الآلاف من عمال الإغاثة والطوارئ لمساعدة المتضررين من هذه العاصفة".

عاصفه ثلجيه بالدنمارك
عاصفه ثلجيه بالدنمارك

 

جانب من العاصفه
جانب من العاصفه

 

تساقط الثلوج بالدنمارك
تساقط الثلوج بالدنمارك

 

مواطن دنماركى
مواطن دنماركى

 

جانب من تساقط الثلوج بالدنمارك
جانب من تساقط الثلوج بالدنمارك

 

المارة فى شوارع الدنمارك
المارة فى شوارع الدنمارك

 

مواطن يعبر بدراجته شوارع الدنمارك
مواطن يعبر بدراجته شوارع الدنمارك

 

مواطن يعبر بصحبة كلب شوارع الدنمارك
مواطن يعبر بصحبة كلب شوارع الدنمارك

 

تساقط الثلوج بشوارع الدنمارك
تساقط الثلوج بشوارع الدنمارك

 

الثلوج الكثيفة بالدنمارك
الثلوج الكثيفة بالدنمارك

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