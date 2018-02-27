صور.. طلاب الأقصر يحصدون 6 جوائز بمعرض مصر للعلوم والهندسة بالغردقة







الأقصر – أحمد مرعى

حصد طلاب محافظة الأقصر، 6 جوائز فى معرض مصر للعلوم والهندسة والذى أقيم بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر فى الفترة من 23 إلى 26 فبراير.

وحصلت الطالبتان نورهان حسين وميرا مدحت، على المركز الثانى على مستوى المعرض والمركز الأول فى مجال الأنظمة المدمجة بمشروع نظرة جديدة للعالم، كما حصل محمود حمدى وعبد الرحيم محمد على المركز الثانى بمشروع بدلة ذكية للمكفوفين.

وتصدرت محافظة الأقصر مجال الهندسة البيئية بحصول الطالبين كريم مؤمن وأحمد حافظ على المركز الأول بمشروع النظام الذكى للإدارة والتحكم بالمصانع، وفى مجال الأحياء الحاسوبية والمعلوماتية، حصل الطالبان يوسف محسن وإياد طارق على المركز الثالث.

وحصل الطالب فارس محمد أبو المجد على جائزة خاصة عن مشروع السيارة الجاسوسة والطالبة جومانة عبد الناصر بمشروع المجتمع التربوى وعلاقته بالتفاعل الاجتماعى لدى طلاب المرحلة الإعدادية.

يذكر أن المعرض أقيم بمشاركة ٢٠٥ طالب بـ ١٤٧ مشروع من محافظات "بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج -قنا -الأقصر – أسوان – الوادي الجديد – البحر الأحمر"، ويأتى فى إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم بتنمية مهارات البحث العلمى والتصميم الهندسى وتنمية قدرة الطلاب على الابتكار والإبداع وحل المشكلات.



سعادة الطلاب الاقصريون بالمشاركة في معرض الغردقة



سعادة الطلاب الاقصريون بالمشاركة في معرض الغردقة