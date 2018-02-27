صور.. طالبات أزهريات يشيعن جنازة معلمهن بالدقهلية

صور.. طالبات أزهريات يشيعن جنازة معلمهن بالدقهليةالثلاثاء، 27 فبراير 2018 12:01 م
طالبات الازهر في وداع معلمهن
الدقهلية - محمد حيزة
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شاركت عدد من طالبات معهد فتيات الكفر الجديد التابعة لمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية فى جنازة معلمهن، وابن قريتهن، عبده البيومي موجه عام اللغة الإنجليزية بمنطقة الدقهلية الأزهرية.
حرصت الطالبات على الوقوف فى طريق الجنازة مودعات معلمهن، رافعات لافتات كتبن عليها "العاملون بالمعاهد الأزهرية ينعون فقيد العلم عبده البيومى" "تنعى أسرة إدارة ميت سلسيل الأزهريه ابن الأزهر عبده البيومى سائلين الله أن بتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته".
كما قام وفد من قيادات منطقة الدقهلية الأزهرية وزملائه وطلابه عقب تشييع الجنازة بتقديم واجب العزاء لأسرته.
طالبات الأزهر في وداع معلمهن
لافتات نعي للمعلم
لافتات نعي للمعلم
لافتات نعي للمعلم
وداع المعلم الأزهري
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