صور.. رئيس جامعة قناة السويس: 200 مليون جنيه لإنشاء مبانٍ بـ3 كليات







الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، إنه تم توقيع تعاقد جديد بين جامعة قناة السويس والشركة الوطنية الإنشاءات بتكلفة 200 مليون جنيه، وذلك لعمل مجموعة من المبانى الجديدة لكليات الآداب والعلوم الإنسانية وكلية التجارة والصيدلة، وأن هذا التعاقد يضم مبنيين كلية الآداب والعلوم الإنسانية ومبنى كلية التجارة يضم المبنى الواحد ثلاث طوابق دور أرضى وأول علوى وثانى علوى ويتكون الدور الأرضى من قاعات مفتوحة وخدمات طلابية، ويحتوى كل مبنى على مدرجين، سعة كل مدرج 650 طالبا إلى جانب فصول دراسية ومكاتب إدارية وقاعة للندوات والمؤتمرات والأنشطة الطلابية ومخازن.

وتابع أن تكلفة المبنى الواحد تصل إلى 49 مليون جنيه هذا بالإضافة إلى 5000 متر مسطحات خضراء وأماكن انتظار السيارات تسع أكثر من 100 سيارة، أما مبنى مجمع المدرجات ومصنع الأدوية التعليمى لكلية الصيدلة، وتكلفته 48 مليون جنيه يقام على مساحة 2200 متر يتضمن ثلاث طوابق تحتوى على مدرجين للمحاضرات مساحة كل مدرج 320 متر ومصنع الأدوية يقام على مساحة 650 متر إلى جانب المسطحات الخضراء أمام المبنى وأماكن انتظار السيارات التى تسع أكثر من 100 سيارة.

كما تقرر اعتماد 60 مليون جنيه دعما من وزارة الإتصالات لإنشاء مركز الإبداع والريادة وهو مركز تابع لقطاع الدراسات العليا والبحوث، وسيتم إنشاؤه بجميع الجامعات المصرية، وهذا المركز موجود فقط فى وادى التكنولوجيا، والقرية الذكية فقط، ونأمل أن يكون ثالث مركز بجامعة قناة السويس.

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وأشار الدكتور ممدوح غراب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه سيتم تطبيق العمل بنظام الجامعة الذكية على كل الجامعات المصرية، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات والذى أعلن خلاله الدكتور ياسرالقاضى وزيرالإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن دعم وزارة الاتصالات للجامعات المصرية بتكلفة تفوق المليار جنيه، وذلك لتطبيق نظام الجامعة الذكية خلال 3 شهور فقط، حيث سيتم التسجيل والقيد والمنح والنتائج وحتى الدورات التدريبية إلكترونيا، وهذا يتطلب منا الكثير من العمل لإعداد قاعدة البيانات الخاصة بالجامعة، وكذلك جميع اللوائح التى تخص جامعتنا، ونحن بالفعل على وشك الانتهاء من إعداد البيانات الخاصة بنا، وأن الجامعة قامت بإعداد تقييم موضوعي بالأرقام والإحصائيات عن إنجازات كل قطاع داخل الجامعة وذلك ليعرف كل قطاع نقاط القوة ويدعمها ونقاط الضعف ويعمل على تقويتها، وذلك ضمن الخطة الإستراتيجية للجامعة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، على أنه خلال 18 شهرا سيتم تسليم المبنى الجديد لكلية التمريض على مساحة 2200 متر بتكلفة 42 مليون جنيه، ويشمل 5 مبان بها مدرجات كبيرة بالإضافة الى أماكن انتظارالسيارات، ومساحات خضراء وميادين رئيسية بين المبانى، ويحتوى كل مبنى على ثلاثة طوابق وذلك لإستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب ونحتاج إلى زيادة البرامج الخاصة داخل الكلية، وذلك مع اتجاه الجامعات للاعتماد على التمويل الذاتي و زيادة مواردها

وأوضح الدكتورممدوح غراب أن هذا العام 2018 سوف يشهد الإنتهاء من المرحلة الثانية لتطوير المستشفى الجامعى، وذلك بإفتتاح ثلاث مبانى جديدة داخل المستشفى الجامعى، وهى مبنى طب الأسرة، ومبنى العناية المركزة، ومجمع الصيدليات، ويضم مبنى طب الأسرة 3 أدوار بمساحة 363 متر مربع للدور الواحد ويحتوى المبنى على 3 غرف عناية مركزة و 30 غرفة للمرضى بالإضافة إلى معمل، وأن مبنى العناية المركزة يقام على مساحة 380 متر مربع للدور الواحد والمبنى يضم دورين أرضى وأول علوى بعدد 4 غرف عزل و 2 قاعة للعناية المركزة و 2 صيدلية و 4 غرف للمخالفات و 6 غرف للأطباء والتمريض، هذا بالإضافة إلى مبنى مجمع الصيدليات الذي يتكون من فاصلين الفاصل الأول مبنى مكون من أرضى وأول علوي والفاصل الثانى يضم مخزن أدوية بإرتفاع 310 مترمربع.

وأضاف الدكتور ممدوح غراب أن العمل فى هذه المبانى تم البدء فيه منذ أكثر من 5 أشهر، ويستمرعلى مدار العام القادم و لمدة 18 شهر هى المدة المخطط لها إنهاء هذه المبانى، وذلك حتى تصبح جاهزة لإستقبال المرضى وذلك سعيا من إدارة الجامعة لتقديم خدمة طبية أفضل، وفى إطار الخطة الإستراتيجية التى تتبناها الجامعة خلال العشر سنوات القادمة، والتى يعد أحد ركائزها الأساسية هو زيادة وصيانة وتطوير البنية التحتية للجامعة من منشآت جديدة

وتابع الدكتور ممدوح غراب ، أن الهدف الأول من إنشاء الكلية التقنية التكنولوجية، هو تخريج كوادر فنية مدربة على أحدث التطبيقات التكنولوجية لسد حاجة المشروعات العملاقة بمنطقة القناة وسيناء تلك المنطقة، والتى أضحت حلم أجيال قادمة من أجل مستقبل أفضل وتماشيا مع الإهتمام الكبير، الذي توليه القيادة المصرية برئاسة الرئيس السيسى لدعم التعليم الفنى والإهتمام به ومعالجة البعد الإجتماعى عن التعليم الفنى، وأننا على وشك الإنتهاء من المرحلة الأولى من المبانى الخاصة بالكلية، والتى بلغت تكلفة العمل بها حتى الآن 12 مليون جنية، وأن الكلية تعد الأولى من نوعها على مستوى مصر كلها، وتتضمن المرحلة الاولى، المبانى الخاصة بالكلية التقنية التكنولوجية، والتى تضم 3 مباني تم الإنتهاء من 80% من العمل بها، و يجرى حاليا الإنتهاء من تجهيز المبانى خلال موعد أقصاه شهرين فقط ،لتصبح جاهزة تماما للدراسة مع العام الدراسي الجديد وتتضمن المرحلة الأولى ثلاث مباني رئيسية هى "مبنى الأمين "و "مبنى العميد" و "مبنى الورش "، ويقام مبنى الورش على مساحة 1100متر على طابقين الطابق الأول بأكمله مخصص للورش والثاني مكاتب إدارية، أما مبنى الأمين و الذي يقام على مساحة 650متر فيضم 6 معامل للإتصالات والتكنولوجيا، ومبنى العميد يقام على مساحة 850 مترويضم 12 معمل إتصالات وتكنولوجيا، ويسع كل معمل من 30 إلى 40 طالب وذلك لتأهيل الطلاب الملتحقين بالكلية التقنية والتى يشكل الجانب العملي بها أكثر من 60% من الدراسة.