صور.. تظاهرات بجنيف رفضا لمشاركة وزير العدل الإيرانى فى اجتماع أممى







أ ف ب

تجمع متظاهرون الثلاثاء أمام مقر الأمم المتحدة فى جنيف فيما غادر دبلوماسيون قاعة مجلس حقوق الإنسان احتجاجا على حضور وزير العدل الإيرانى الذى سبق أن فرضت عليه عقوبات سويسرية وأوروبية.

وندد على رضا أوائى فى خطابه ب"ثغرات هائلة" فى المجلس وفى هيئات أخرى معنية بحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، متهما واشنطن ودولا أخرى ب"استغلال حقوق الانسان لأغراض سياسية".

وقبل ان يلقى خطابه، تجمع نحو 150 متظاهرا خارج المقر الاممى رافعين اعلاما لمجموعات ايرانية معارضة فى الخارج ولافتات كتب عليها "اوقفوا اوائي".



تظاهرات

وأقام المتظاهرون أيضا هرما من الأحذية يرمز إلى آلاف المعتقلين السياسيين الذين قضوا العام 1988 فى مجزرة يتهم اوائى بالمشاركة فيها.

وقالت طالبة الحقوق سافورا محمدى لفرانس برس "انه قاتل وقد صدمت لكون الامم المتحدة دعته الى المشاركة فى مؤتمر عن حقوق الانسان".

وتحمل سويسرا والاتحاد الأوروبى الوزير الإيرانى "مسؤولية انتهاكات لحقوق الانسان واعتقالات تعسفية وحرمان سجناء حقوقهم (...) وعمليات اعدام" فيما كان مسؤول السلطة القضائية فى إيران.



جانب من التظاهرات فى جنيف

وتقول منظمة العفو الدولية أن نحو 5 آلاف سجين قتلوا خلال بضعة أشهر عام 1988 داخل السجون الإيرانية.

وقبل ان يعتلى اوائى المنصة، غادرت مجموعة من الدبلوماسيين القاعة احتجاجا.

وقبل بضعة ايام، انتقدت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكى هايلى مجلس حقوق الانسان لتوجيهه الدعوة الى الوزير الإيرانى، متهمة اياه ب"ارتكاب بعض اسوأ انتهاكات حقوق الإنسان فى إيران".