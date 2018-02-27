صور.. تجمع أهالى كفر الزيات انتظارا لتشييع جثمان الشهيد محمد لاشين







الغربية – أحمد زيادة

تجمع المئات من أهالى مدينة كفر الزيات بالغربية ، فور وصول جثمان الشهيد ملازم أول محمد لاشين من سلاح المهندسين بالقوات المسلحة ملفوفا بعلم مصر، استعدادا لتشييع جثمانه.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الشهيد بمسجد الحصاوي، وذلك بحضور اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، واللواء طارق العباسي مساعد مدير الأمن العام والعقيد صلاح حسن المستشار العسكري، وعدد من وكلاء الوزارات والتنفيذيين والشعبيين بالمحافظة.



الأهالى فى انتظار وصول الجثمان



جانب من انتظار وصول جثمان الشهيد محمد لاشين



انتظار جثمان الشهيد محمد لاشين



انتظار وصول جثمان الشهيد محمد لاشين بالمسجد



وصول جثمان الشهيد محمد لاشين



تجمع الأهالى لانتظار وصول جثمان الشهيد محمد لاشين



الأهالى فى انتظار جثمان الشهيد محمد لاشين



جانب من انتظار وصول جثمان الشهيد محمد لاشين