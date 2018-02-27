video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 فبراير 2018 01:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تجمع أهالى كفر الزيات انتظارا لتشييع جثمان الشهيد محمد لاشين

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 12:08 م
صور.. تجمع أهالى كفر الزيات انتظارا لتشييع جثمان الشهيد محمد لاشين وصول جثمان الشهيد محمد لاشين





الغربية – أحمد زيادة
إضافة تعليق

تجمع المئات من أهالى مدينة كفر الزيات بالغربية ، فور وصول جثمان الشهيد ملازم أول محمد لاشين من سلاح المهندسين بالقوات المسلحة ملفوفا بعلم مصر، استعدادا لتشييع جثمانه.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الشهيد بمسجد الحصاوي، وذلك بحضور اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، واللواء طارق العباسي مساعد مدير الأمن العام والعقيد صلاح حسن المستشار العسكري، وعدد من وكلاء الوزارات والتنفيذيين والشعبيين بالمحافظة.

وصول جثمان الشهيد محمد لاشين (1)
الأهالى فى انتظار وصول الجثمان
وصول جثمان الشهيد محمد لاشين (2)
جانب من انتظار وصول جثمان الشهيد محمد لاشين 
وصول جثمان الشهيد محمد لاشين (3)
انتظار جثمان الشهيد محمد لاشين 
وصول جثمان الشهيد محمد لاشين (4)
انتظار وصول جثمان الشهيد محمد لاشين بالمسجد 
وصول جثمان الشهيد محمد لاشين (5)
وصول جثمان الشهيد محمد لاشين 
وصول جثمان الشهيد محمد لاشين (6)
تجمع الأهالى لانتظار وصول جثمان الشهيد محمد لاشين 
وصول جثمان الشهيد محمد لاشين (7)
الأهالى فى انتظار جثمان الشهيد محمد لاشين 
وصول جثمان الشهيد محمد لاشين (8)
جانب من انتظار وصول جثمان الشهيد محمد لاشين 
وصول جثمان الشهيد محمد لاشين (9)
وصول جثمان الشهيد محمد لاشين 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. تشييع جثمان شهيد سيناء بمسقط رأسه فى البحيرة

الغربيه

اخبار الغربيه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جنازه

سيناء 2018



لا تفوتك
ننشر نص البيان الثانى عشر للقوات المسلحة للعملية الشاملة سيناء 2018

ننشر نص البيان الثانى عشر للقوات المسلحة للعملية الشاملة سيناء 2018

سعد الجمال: ظهور "زبيدة" مع عمرو أديب يكشف تآمر الـBBC على مصر

سعد الجمال: ظهور "زبيدة" مع عمرو أديب يكشف تآمر الـBBC على مصر

فيديو.. القوات المسلحة فى بيانها الـ"12" للعملية سيناء 2018 ..تدمير 20 هدفا للعناصر الإرهابية.. وإحباط محاولة انتحارية لاستهداف القوات.. والقضاء على 11 تكفيريا شديدى الخطورة.. واستشهاد ضابط صف ومجندين

فيديو.. القوات المسلحة فى بيانها الـ"12" للعملية سيناء 2018 ..تدمير 20 هدفا للعناصر الإرهابية.. وإحباط محاولة انتحارية لاستهداف القوات.. والقضاء على 11 تكفيريا شديدى الخطورة.. واستشهاد ضابط صف ومجندين

حسم الجدول النهائى للثانوية العامة خلال أيام.. مصادر: ترحيل "الجبر" و"الهندسة الفراغية" ليختبرها الطلاب بعد إجازة عيد الفطر.. التعليم: الكلمة الأخيرة لاتحاد الطلاب.. ويؤكد: نناقش معهم ترتيب المواد خلال أيام

حسم الجدول النهائى للثانوية العامة خلال أيام.. مصادر: ترحيل "الجبر" و"الهندسة الفراغية" ليختبرها الطلاب بعد إجازة عيد الفطر.. التعليم: الكلمة الأخيرة لاتحاد الطلاب.. ويؤكد: نناقش معهم ترتيب المواد خلال أيام

صور.. أنغام بفستان أسود من توقيع مصممة الأزياء السعودية Honayda Serafi

صور.. أنغام بفستان أسود من توقيع مصممة الأزياء السعودية Honayda Serafi

الأهلى يطرح 2500 تذكرة لمباراة مونانا.. والموحدة بـ50 جنيها

الأهلى يطرح 2500 تذكرة لمباراة مونانا.. والموحدة بـ50 جنيها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة