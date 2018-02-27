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صور.. السفير الكورى يكرم الفائزين فى مسابقة محبى الثقافة الكورية بالقاهرة

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 11:54 م
صور.. السفير الكورى يكرم الفائزين فى مسابقة محبى الثقافة الكورية بالقاهرة جانب من الاحتفال





كتبت - رباب فتحى
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أكد السفير "يون يوشيول" سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة عن سعادته الغامرة بوجوده فى مصر وفخره بتعينه سفيراً لكوريا الجنوبية فى مصر - أرض الحضارة والتاريخ العريق.

 

وقال إنه عكف على دراسة التاريخ المصرى والثقافة المصرية فور علمه بتوليه منصب السفير.

 

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وأوضح السفير فى كلمته أمام المشاركين فى مسابقة المواهب لمحبى الثقافة الكورية فى مصر إنه رغم البعد الجغرافى الشاسع بين مصر وكوريا الجنوبية، إلا أن التبادل الثقافى بين البلدين ساهم فى تحقيق التقارب بينهما بدرجة كبيرة.

 

وأكد يوشيول أن الثقافة لا تعترف بأى معوقات، وأنها تخترق أى حواجز، مشيراً إلى أنها تلعب إلى جانب الفنون والرياضة دوراً مهماً فى تعزيز التقارب بين شعوب العالم، فهى بمثابة الدبلوماسية الشعبية.

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وقال السفير إنه سيسعى مع المركز الثقافى الكورى إلى تقديم فاعليات ثقافية متنوعة من أجل تقديم الثقافة الكورية إلى الشعب المصرى، وبالعكس تقديم مصر وعراقة حضارتها إلى الكوريين، وبالتالى تعزيز التبادل والتواصل بين الشعبين.

 

وينظم المركز الثقافى الكورى للعام الثالث على التوالى مسابقة المواهب لمحبى الثقافة الكورية بمشاركة 12 متسابقاً بينهم 4 مجموعات من أجل إظهار مواهبهم وشغفهم بالثقافة الكورية.

 

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وقد حظيت المسابقة بمشاركة غفيرة من جانب محبى الثقافة الكورية فى مصر، وفى نهاية المسابقة كرمت لجنة التحكيم المكونة من السفير والدكتورة أحلام يونس رئيس أكاديمية الفنون أفضل ثلاثة متسابقين.

 

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