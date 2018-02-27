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صور.. احتفالات بالقدس بعد تراجع إسرائيل عن قرار فرض الضرائب على الكنائس

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 07:35 م
صور.. احتفالات بالقدس بعد تراجع إسرائيل عن قرار فرض الضرائب على الكنائس احتفالات





أ ش أ - تصوير رويترز
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خرج المئات من أبناء الشعب الفلسطينى فى مسيرات جماهيرية جابت أحياء مدينة القدس المحتلة، لاسيما أزقة البلدة القديمة القريبة من كنيسة القيامة، ابتهاجا بتراجع الاحتلال الإسرائيلى عن قراره فرض ضرائب على أملاك الكنائس.

وهتف المئات، منددين بالهجمة التى يشنها الاحتلال ضد أملاك الكنائس المختلفة الموجدة فى القدس القديمة ومحيطها، وكذلك ضد وضع اليد وتجميد أرصدة تلك الكنائس الموجودة لدى المصارف الإسرائيلية.

وكان رئيس والوزراء الإسرائيل بنيامين نتنياهو ورئيس بلدية القدس المحتلة قد أعلنا فى وقت سابق اليوم، تجميد قرار فرض ضرائب على أملاك الكنائس المسيحية فى القدس المحتلة، بعد احتجاجات فى مختلف أرجاء العالم كان فى القدس أبرزها وتمثلت فى أغلاق أبواب كنيسة القيامة، منذ صباح الأحد الماضى.

احتفالات بالقدس
احتفالات بالقدس

 

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات
 
جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 

فلسطينيون يتظاهرون بالصليب
فلسطينيون يتظاهرون بالصليب

 

مظاهرات ضد إغلاق كنيسة القيامة
مظاهرات ضد إغلاق كنيسة القيامة

 


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