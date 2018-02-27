صحيفة أردنية تكشف تفاصيل مخططات إرهابية أحبطتها المخابرات







عمان (أ ش أ)

كشفت صحيفة "الرأى" الأردنية تفاصيل خلية الـ17 الإرهابية التى خططت لتنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الأردنية دعما لتنظيم "داعش" الإرهابى، وأحبطت المخابرات الأردنية مخططاتهم خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقالت الصحيفة - عبر موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء - إن تلك الخلية قسمت عناصرها على ثلاث مجموعات؛ الأولى ومهمتها معاينة الأهداف، والثانية معنية بتقديم الدعم التقنى وتنفيذ العمليات الصغرى، فى حين كانت المجموعة الثالثة معنية بتنفيذ العمليات الكبرى والانتحاريين.

وأضافت أن أهداف الخلية المزمع تنفيذ عمليات عسكرية ضدها، شملت قناة "رؤيا" الإخبارية والعاملين فيها ومركز المبادرات الفرنسي، وملهى ليلى فى منطقة الشميسانى بعمان، وأنفاق شركة الفوسفات القريبة من مبنى مخابرات الرصيفة، ومبنى السفارة الأمريكية وكنيسة فى منطقة ماركا، ورجال الأعمال الإسرائيليين الذين يرتادون مصنع "الزي" للملابس.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتهمين الـ17 فى القضية، يواجهون وفق إسناد النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة الأردنية، تهم: المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية بالنسبة للمتهمين من الأول وحتى السادس عشر، والترويج لأفكار جماعة إرهابية بالنسبة للمتهمين من الأول وحتى الثالث عشر، والتدخل بالقيام بأعمال إرهابية بالنسبة للمتهم السابع عشر، وبيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالنسبة للمتهم الرابع عشر، وتقديم أموال للقيام بعمل إرهابى مع العلم بذلك بالنسبة للمتهم الخامس عشر، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالنسبة للمتهم الأول.