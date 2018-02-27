صحفى روسى يفضح "الجزيرة" ويغادر البث المباشر بعد محاولة استدارجه للإساءة لبوتين







كتب مؤمن مختار

فضح الصحفى الشهير ومذيع التلفزيون الروسى، فلاديمير بوزنر ألاعيب قناة "الجزيرة" بنسختها الإنجليزية فى عمليات التضليل ومحاولة تضليل الإعلام عن روسيا.

وأكد الصحفى الروسى لصحيفة "كومسولسكايا برافدا" الروسية، أن قناة الجزيرة حاولت استغلاله ونصب "فخ" له، مشيرا إلى أنه فى البداية طاردته القناة لعدة أسابيع فى محاولة منها للمشاركة فى أحد برامجها الحوارية عن روسيا.

وأضاف فلاديمير بوزنر، أنه شارك فى الحوار لإصرار القناة على ذلك، حيث شاركه اثنين من ممثلى المعارضة الروسية، بعد فشل القناة فى الاتفاق مع حفيدة الزعيم السوفيتى الأسبق نيكيتا خروشوف.

ووفقا للصحفى الروسى، أنه أدرك منذ البداية أن القناة تستدرجه نحو "فخ" كبير لتشويه صورة روسيا والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، للحديث عن أن روسيا دولة ديكتاتورية ولا يوجد فيها ديمقراطية، حيث احتج الصحفى قائلا:" أنا لست من المعجبين بالرئيس الروسى ولكن، روسيا تسير نحو الديمقراطية."

وأكد أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يتمتع بشعبية واسعة، وسيحصل على أصوات أعداد كبيرة من مواطنيه فى الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه لا يعارض بوتين بنفس القدر الذى لا يؤيده به، لكنه يرفض فى الوقت نفسه أى محاولة للإساءة إلى روسيا ورئيسها.