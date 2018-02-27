شكرى يبحث مع مدير مركز جنيف للمياه التعاون المشترك حول تطورات سد النهضة

التقى سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، مع مدير مركز جنيف للمياه، وذلك على هامش زيارته الحالية إلى جنيف، حيث تناولت المباحثات التعاون المشترك وتطورات مفاوضات سد النهضة.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية استعرض خلال اللقاء التطورات الخاصة بسد النهضة والتحديات التى تعترى المسار التعاونى الفنى بين مصر والسودان وإثيوبيا في هذا الإطار.

وأعرب شكرى عن تطلع مصرللاستفادة من الدعم الفنى الذى يقدمه المركز في مجال التعاون بين الدول المشاركة فى أحواض الأنهار الدولية، واستعداد مصر لقيام فريق من الخبراء المصريين بالمشاركة في ندوات المركز بشكل دوري لشرح تطورات التعاون بين دول حوض النيل ومستجدات مفاوضات سد النهضة، بالإضافة إلى الرؤية المصرية لكيفية تعزيز التعاون بين دول الحوض فى ظل التحديات التى تواجه هذه المنطقة ومنها ظاهرة تغير المناخ والزيادة السكانية المتسارعة.