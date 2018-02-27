"شعبة القصابين" تطالب بعدم بيع العجول المستوردة قبل تسمينها 4 أشهر







كتب : حسام الشقويرى

طالبت شعبة القصابين بغرفة تجارة القاهرة، بضرورة مراجعة القرارات الخاصة بالموافقة على بيع العجول الحية المستوردة من اوروجواى والمجر والبرازيل بالأسواق المصرية وبيعها بخاتم البلدى، لما سبق وتم إقراره بضرورة مرور مدة زمنية تتراوح ما بين 4 شهور إلى 6 شهور على العجول للتسمين داخل مصر، وبذلك يصل وزنه من 180 كيلو إلى 400 كيلو عند الذبح، الأمر الذى يحقق وفرة كبيرة فى المعروض، بينما لا تتعدى المدة الحالية 40 يوما.

وأضاف محمد وهبة رئيس الشعبة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن سوق اللحوم يشهد انخفاضا فى الأسعار بنسبة 15% بسبب كثرة المعروض فى الأسواق، ويتراوح سعر كيلو الكندوز بالقاهرة والأسكندرية من 130 إلى 150 جنيها وفى عواصم المحافظات قبلى وبحرى من 120 إلى 130 جنيها وفى القرى من 110 إلى 120 جنيها.

وأشار وهبة إلى أن سعر كيلو "الكندوز الجاموسى"، يتراوح مابين 120 إلى 130 جنيها فى القاهرة وعواصم المحافظات، لافتا إلى انتشار بيع لحوم الجاموسى الكبير ويطلق عليه "الخشن " بسعر 100 جنيه للكيلو بالإضافة للكميات الكبيرة من العجول الحية التى يتم استيرادها من الخارج.