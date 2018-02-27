video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 فبراير 2018 10:09 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

شاهد.. تدريبات أمناء الشرطة على اقتحام أوكار الإرهاب

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 09:06 م
شاهد.. تدريبات أمناء الشرطة على اقتحام أوكار الإرهاب اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية





كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

 
ينشر اليوم السابع فيديو يظهر مهارات وكفاءة أمناء الشرطة في التدريب على اقتحام الأوكار والتعامل مع الخارجين عن القانون.
 
وبدوره قال اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، الإخلاص فى العمل والجهود والتضحيات أقل ما نقدمه لشعب مصر ولشهدائنا الأبرار، حيث جاء ذلك خلال حضوره حفل تخريج الدفعة 69 لفرقة الترقى لكادر أمين شرطة ثالث، وذلك بمقر الإدارة العامة لمعاهد أمناء الشرطة بطرة بحضور عدد من مساعدى الوزير وقيادات وزارة الداخلية وقطاع التدريب.
 
وفِي  بداية الاحتفال تم عرض فيلم تسجيلى تضمن مراحل إعداد وتأهيل الأفراد المنضمين لفرقة الترقى وما تلقوه من تدريبات والتى تؤكد مدى حرص الوزارة على تأهيل وتدريب الكوارد البشرية وتنمية مهاراتهم على نحو يتوائم مع المستجدات الأمنية.
 
وشهد الاحتفال استعراض بعض المهارات التدريبية لخريجى فرقة الترقى والتى أظهرت مدى كفاءتهم البدنية والفنية التى إكتسبوها خلال فترة التدريب،  حيث شملت " العرض الرياضى - مهارات الدفاع عن النفس بمشاركة " الإناث " – العرض الخاص – عرض التحركات بالسلاح – عمليات الشرطة – بيان الإقتحام – طابور العرض العام ".

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الداخلية لأمناء الشرطة: التضحيات والإخلاص فى العمل أقل ما نقدمه للشعب (صور)

الداخلية تضبط معاون مكتب بريد بقويسنا استولى على معاش سيدة بعد وفاتها

الداخلية

امناء الشرطة

تدريبات

الاٍرهاب



لا تفوتك
الحبس 6 أشهر للفنانة شيرين عبد الوهاب بقضية "تصريحات البلهارسيا"

الحبس 6 أشهر للفنانة شيرين عبد الوهاب بقضية "تصريحات البلهارسيا"

ميسى وسواريز أفضل الثنائيات فى 2018.. محمد صلاح وفيرمينو الخامس

ميسى وسواريز أفضل الثنائيات فى 2018.. محمد صلاح وفيرمينو الخامس

بعد الإطاحة بنائب رئيس وزراء استراليا بسبب "السكرتيرة".. نزوات كتبت سطر النهاية فى تاريخ الساسة.. كلينتون ومونيكا الأشهر.. برلسكونى وروبى فضيحة تربك الطليان.. وموشيه كتساف تاريخ من الجنس الحرام

بعد الإطاحة بنائب رئيس وزراء استراليا بسبب "السكرتيرة".. نزوات كتبت سطر النهاية فى تاريخ الساسة.. كلينتون ومونيكا الأشهر.. برلسكونى وروبى فضيحة تربك الطليان.. وموشيه كتساف تاريخ من الجنس الحرام

"الموت فى لعبة".. تطبيقات الحوت الأزرق والبوكيمون تسبب الوفاة.. استشارى طب نفسى: ألعاب الكمبيوتر تؤثر على مخ الطفل وقد تعرضه للإصابة بالصرع خصوصا فى حالة وجود الاستعداد الجينى للمرض

"الموت فى لعبة".. تطبيقات الحوت الأزرق والبوكيمون تسبب الوفاة.. استشارى طب نفسى: ألعاب الكمبيوتر تؤثر على مخ الطفل وقد تعرضه للإصابة بالصرع خصوصا فى حالة وجود الاستعداد الجينى للمرض

ننشر نص البيان الثانى عشر للقوات المسلحة للعملية الشاملة سيناء 2018

ننشر نص البيان الثانى عشر للقوات المسلحة للعملية الشاملة سيناء 2018

سعد الجمال: ظهور "زبيدة" مع عمرو أديب يكشف تآمر الـBBC على مصر

سعد الجمال: ظهور "زبيدة" مع عمرو أديب يكشف تآمر الـBBC على مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة