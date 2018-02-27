شاهد.. تدريبات أمناء الشرطة على اقتحام أوكار الإرهاب







كتب محمود عبد الراضى

ينشر اليوم السابع فيديو يظهر مهارات وكفاءة أمناء الشرطة في التدريب على اقتحام الأوكار والتعامل مع الخارجين عن القانون.

وبدوره قال اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، الإخلاص فى العمل والجهود والتضحيات أقل ما نقدمه لشعب مصر ولشهدائنا الأبرار، حيث جاء ذلك خلال حضوره حفل تخريج الدفعة 69 لفرقة الترقى لكادر أمين شرطة ثالث، وذلك بمقر الإدارة العامة لمعاهد أمناء الشرطة بطرة بحضور عدد من مساعدى الوزير وقيادات وزارة الداخلية وقطاع التدريب.

وفِي بداية الاحتفال تم عرض فيلم تسجيلى تضمن مراحل إعداد وتأهيل الأفراد المنضمين لفرقة الترقى وما تلقوه من تدريبات والتى تؤكد مدى حرص الوزارة على تأهيل وتدريب الكوارد البشرية وتنمية مهاراتهم على نحو يتوائم مع المستجدات الأمنية.

وشهد الاحتفال استعراض بعض المهارات التدريبية لخريجى فرقة الترقى والتى أظهرت مدى كفاءتهم البدنية والفنية التى إكتسبوها خلال فترة التدريب، حيث شملت " العرض الرياضى - مهارات الدفاع عن النفس بمشاركة " الإناث " – العرض الخاص – عرض التحركات بالسلاح – عمليات الشرطة – بيان الإقتحام – طابور العرض العام ".