س وج.. تعرف على مشروع القرارين البريطانى والروسى حول اليمن بمجلس الأمن







كتب: محمد الأحمدى

فى تطور جديد للأحداث باليمن ومحاولة لوقف انتهاكات جرائم الحوثيين المدعومين من إيران، قدمت بريطانيا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولى يشير إلى "قلق محدد" من أن "أسلحة إيرانية المنشأ تبين وجودها فى صنعاء بعد تطبيق الحظر على الأسلحة" وأن طهران "لم تلتزم" بالقرارات الأممية، لينتهى القرار بتصويت 11 دولة مؤيدة ودولتين معارضتين وامتناع دولتين عن التصويت ولم يعتمد مشروع القرار بسبب الفيتو الروسى.

فيما قدمت روسيا مشروع قرار آخر بشأن تجديد نظام العقوبات على اليمن، والذى يقضى بتمديد العقوبات على اليمن حتى فبراير 2019، لكن من دون إشارة إلى التقرير الأممى بشأن إيران أو أى تحرك محتمل يستهدف طهران، واعتمد القرار بالإجماع.

ويقدم اليوم السابع فى س و ج أبرز التفاصيل عن جلسة مجلس الأمن الدولى اليوم ومشروع القرارين البريطانى والروسى حول اليمن.



جلسة مجلس الأمن حول اليمن

1 – ما هو مشروع القرار البريطانى المقدم بالمجلس حول اليمن ؟

يطالب مشروع القرار البريطانى فرض عقوبات على إيران لدعمها الحوثيين وتزويدهم بالأسلحة بالقرارات الأممية بعد تطبيق الحظر على الأسلحة"

2 – ما هى مشروع القرار الروسى حول اليمن بمجلس الأمن الدولى ؟

يقضى مشروع القرار المقدم من روسيا بتمديد العقوبات على اليمن حتى فبراير 2019.

3 – ما هى نتيجة تصويت القرار البريطانى حول اليمن بمجلس الأمن ؟

11 دولة مؤيدة ودولتين ضد القرار وامتناع دولتين عن التصويت ولم يعتمد مشروع القرار بسبب الفيتو الروسى.

4 - ما هى نتيجة تصويت القرار الروسى حول اليمن بمجلس الأمن ؟

جاءت نتيجة التصويت بالإجماع حول القرار الروسى بمجلس الأمن



جانب من جلسة مجلس الأمن الدولى

5 – ماذا قال مندوب أمريكا بمجلس الأمن حول القرار البريطانى والروسى ؟

قالت مندوبة أمريكا إن حق النقض الذى استخدمته روسيا يعد انتكاسة لجهود السلام والدول الأعضاء ليست مسئولة عن أوضاع اليمن، مؤكده على أن إيران تتحدى قرارات المجلس وقدمت تكنولوجيات وأسلحة وعتاد للحوثيين فى إيران، موضحه أن الاستخبارات الأمريكية تعرف جيدا نوعية الدعم الإيرانى للحوثيين.

6 – ما هى كلمة مندوب روسيا بمجلس الأمن حول اليمن ؟

أكد مندوب روسيا بمجلس الأمن أن الاتحاد الروسى لا يمكن أن يدعم مشروع القرار البريطانى ولا يمكن أن توافق بلاده على استنتاجات موضحا أنه مع تمديد الحظر على اليمن.

7 – ماذا قال مندوب بريطانيا خلال جلسة مجلس الأمن ؟

طالب المندوب البريطانى كل الأطراف بالحوار والامتناع عن الاستفزازات والحفاظ على نظام الجزاءات لمعاقبة من يعارض قرار المجلس، مضيفا أنه يجب عدم تجاهل صواريخ الحوثيين فى اليمن.

8 – ماذا قال مندوب الصين بجلسة مجلس الأمن حول اليمن ؟

أكد المندوب الصينى أن بلاده تدعم الحوار فى اليمن ووثيقة الحوار الوطنى ويمكن تسوية الخلافات من خلال الحوار مؤكدا أن الصين شاركت فى المشاورات ولعبت دورا بناء ومضيفا أن بعض البلدان تواجه اتهامات لا أساس لها من الصحة

9 – ماذا قال مندوب بيرو خلال جلسة مجلس الأمن ؟

أوضح مندوب بيرو أنه من الضرورى ردع الأفراد والكيانات التى تهدد السلم والأمن والاستقرار فى اليمن لكى يتحقق حلا سياسيا لهذه الأزمة والعمل بشكل بناء مع كل أعضاء المجلس مؤكدا على أهمية النظر بشكل متوازن مع كل الحقائق وتوافر الأدلة وإدانة إطلاق صواريخ موجهة نحو السعودية.

10 – ماذا قال مندوب بوليفيا بجلسة مجلس الأمن الدولى ؟

أوضح مندوب بوليفيا أنه يأسف لعدم اعتماد مشروع القرار المقدم من بريطانيا، مؤكدا على الدعم الإيرانى الكبير الذى تقدمه طهران للحوثيين.