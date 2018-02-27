سياسى فنزويلى يقرر الترشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة ضد الرئيس مادورو

سياسى فنزويلى يقرر الترشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة ضد الرئيس مادوروالثلاثاء، 27 فبراير 2018 09:09 م
الرئيس نيكولاس مادورو
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قرر المحافظ السابق فى فنزويلا هنرى فالكون، الترشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة ضد الرئيس نيكولاس مادورو.
أعلن ذلك إدواردو سيمتى مستشار حملة فالكون، ونقلت عنه شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية قوله إن فالكون سيعلن ترشحه فى وقت لاحق اليوم بشكل رسمى.
أضاف سيمتى أن قرار الحكومة بالسماح بوجود مراقبين دوليين فى الانتخابات هو من ضمن التنازلات التى تبرر منافسة مادورو فى الانتخابات.
وكان ائتلاف المعارضة طالب بإجراء تغييرات أكثر شمولاً فى البلاد، كتأجيل موعد الانتخابات ورفع حظر الترشح المفروض على بعض المعارضين السياسيين.
يذكر أن مجلس الانتخابات الوطنى فى فنزويلا كان حدد 22 أبريل القادم موعدا للانتخابات الرئاسية المبكرة التى يترشح فيها الرئيس نيكولاس مادورو لولاية ثانية.
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