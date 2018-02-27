سقوط عاطلين بحوزتهما ربع كيلو هيروين قبل ترويجها فى طنطا

الغربية - عادل ضرة

ألقى المقدم حسام الجارحى مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط وشرق الدلتا، القبض على عاطلين مقيمان بدائرة قسم أول طنطا، وبحوزتهما ربع كيلو هيروين، ومطواة قرن غزال، حال ترددهما على دائرة قسم أول طنطا لترويج المخدر.

كانت معلومات أكدتها تحريات مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بأن "السيد أحمد محمد سليمان" 26 سنة عاطل، مقيم شارع الترعة العريضة دائرة أول طنطا، و"إبراهيم ياسين محمد أحمد" 25 سنة عاطل، مقيم شارع محمد غباشى سيجر أول طنطا، يتاجران فى المواد المخدرة، واعتزامهما ترويج كمية من المخدرات بدائرة قسم أول طنطا.

تم إعداد مأمورية بتوجيهات العميد محمد فوزى رئيس المنطقة، وتعليمات اللواء ماهر عبد العزيز مساعد المدير لوسط وشرق الدلتا، وتحت إشراف اللواء زكريا الغمرى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أسفرت عن ضبطهما حال ترددهما على دائرة قسم أول طنطا، وبحوزتهما ربع كيلو لمخدر الهيروين، ومبالغ مالية، وهواتف محمولة، ومطواة، فتحرر محضرا بالواقعة، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.