سفير مصر ببلجراد يجتمع بقيادات اتحاد الكرة الصربى لتعزيز التعاون فى المجال الرياضى







كتب - أحمد جمعة

صرح السفير عمرو الجويلى سفير مصر فى بلجراد بأنه اجتمع مع “سلافيزا كوكيزا Slaviza Kokeza "رئيس اتحاد الكرة الصربى" و"بوران بيورسفيتش Boran Bujevcevic" المدير الفنى للمنتخب الصربى، بحضور “نيمانيا سيتفانوفيتش Nemanja Stevanovic “ كاتب الدولة بوزارة الخارجية، كما استقبل بمقر السفارة المصرى "نيمانيا فيليوبتش" Nemanja Filipovic نائب المدير الفنى لمنتخب كرة القدم، فى إطار نشاط السفارة الهادف إلى تعزيز التعاون الرياضى بين مصر وصربيا باعتباره القناة الأقصر للتواصل بين الشعبين، خاصة على ضوء تأهل فريقى كرة القدم للبلدين إلى كأس العام لأول مرة منذ فترة طويلة للفريقين.

وأبرز سفير مصر فى بلجراد أن تلك الاجتماعات تأتى متابعة للقاء بين المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ووزير الشباب الصربي على هامش منتدى الشباب الدولى فى شرم الشيخ فى نوفمبر الماضى، الذى اتفق على التنسيق بين الفريقين فى إطار المعسكرات التدريبية تحضيراً لكأس العالم فى روسيا، بما فى ذلك الاستفادة من الإمكانات المتوافرة لدى صربيا في مدينة “ستارا بازوفا Stara Pazova “.