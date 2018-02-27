سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة: فخور بتعيينى سفيرا فى مصر أرض الحضارة

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أعرب السفير الكورى الجنوبى الجديد بالقاهرة، يون يوشيول، عن سعادته الغامرة بوجوده فى مصر وفخره بتعينه سفيراً لكوريا الجنوبية فى مصر أرض الحضارة والتاريخ العريق، لافتًا إلى أنه عكف على دراسة التاريخ المصرى والثقافة المصرية فور علمه بتوليه منصب السفير.

وأوضح السفير، فى كلمته خلال مسابقة المواهب لمحبى الثقافة الكورية فى مصر اليوم الثلاثاء، إنه رغم البعد الجغرافى الشاسع بين مصر وكوريا الجنوبية إلا أن التبادل الثقافى بين البلدين ساهم فى تحقيق التقارب بينهما بدرجة كبيرة.

وأكد يوشيول أن الثقافة لا تعترف بأى معوقات، وأنها تخترق أى حواجز، مشيراً إلى أنها تلعب إلى جانب الفنون والرياضة دوراً مهماً فى تعزيز التقارب بين شعوب العالم، فهى بمثابة الدبلوماسية الشعبية.

وقال إنه سيسعى من خلال المركز الثقافى الكورى بالقاهرة إلى تنظيم فعاليات ثقافية متنوعة من أجل تعريف الشعب المصرى بالثقافة الكورية، وكذلك تقديم مصر وعراقة حضارتها إلى الكوريين، وهو ما سيساهم تعزيز التبادل والتواصل بين الشعبين.

وينظم المركز الثقافى الكورى للعام الثالث على التوالى مسابقة المواهب لمحبى الثقافة الكورية بمشاركة 12 متسابقاً، وقد حظيت المسابقة بمشاركة غفيرة من جانب محبى الثقافة الكورية فى مصر، وفى نهاية المسابقة كرمت لجنة التحكيم المكونة من السفير الكورى والدكتورة أحلام يونس رئيس أكاديمية الفنون، أفضل ثلاثة متسابقين.