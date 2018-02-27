سامح شكرى يلتقى مدير مركز جنيف الدولى للمياه فى سويسرا

سامح شكرى يلتقى مدير مركز جنيف الدولى للمياه فى سويسراالثلاثاء، 27 فبراير 2018 07:38 م
وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جودة
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نشر المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، جانب من لقاء وزير الخارجية المصرى، سامح شكرى مع مدير مركز جنيف الدولى للمياه، وذلك على هامش زيارته لسويسرا ولقاءه مع عدد من وزراء خارجية الدول ومسئوليين دوليين.
وزير الخارجية سامح شكرى
وفى سياق متصل، التقى سامح شكري اليوم الثلاثاء، مع وزيرة الخارجية والهجرة لدولة الإكوادور ماريا جارسياس، حيث تناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش زيارته إلى جنيف خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجارى.
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