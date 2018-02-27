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رويترز: بريطانيا تنضم للضربات الأمريكية ضد سوريا إذا ثبت استخدام الكيماوى

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 10:59 ص
رويترز: بريطانيا تنضم للضربات الأمريكية ضد سوريا إذا ثبت استخدام الكيماوى وزير الخارجية البريطانى





رويترز
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قال وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن بلاده قد تشارك فى الضربات العسكرية الأمريكية ضد الحكومة السورية إذا ظهر دليل يثبت استخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين.

 

وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية "إذا علمنا أن هذا حدث واستطعنا إثباته وإذا كان هناك اقتراح بالتحرك فى وضع يمكن للمملكة المتحدة أن تفيد فيه فأعتقد أننا سنبحث الأمر بجدية". 


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