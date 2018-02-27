روسيا تشيد بجهود الرئيس الكورى الجنوبى لتحسين العلاقات مع بيونج يانج







أ ش أ

أشادت روسيا بجهود الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى لتحسين العلاقات مع جارته الشمالية، وأيضا بدعوته الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لإجراء محادثات.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية- فى بيان أورده راديو (كى بى اس) الكورى الجنوبي- أنها أحيطت علما بتصريحات مون الأخيرة، مشيرة إلى أنه من المهم بالنسبة للولايات المتحدة وكوريا الشمالية أن يجلسا على طاولة المحادثات على وجه السرعة.



وأضافت الوزارة، أن الدعوة إلى المحادثات بين واشنطن وبيونج يانج تعد جزءا من الحل الشامل لمشكلات شبه الجزيرة الكورية، مؤكدة أن روسيا تبدى تضامنها مع رسالة مون، والتى تتسق مع جهود المجتمع الدولى لإطلاق المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وأشارت إلى أن تصريحات مون تتوافق مع الحلول التى عرضتها كل من روسيا والصين، واللتان تدعوان إلى تقليص الأنشطة العسكرية من جانب الأطراف المتورطة بشكل مباشر.



وأكدت الوزارة أن روسيا تدعم إرادة الحكومة الكورية الجنوبية للسعى نحو المصالحة مع الشمال، بهدف تطبيع العلاقات بين الكوريتين.